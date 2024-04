Luca de Meo sarà il nuovo numero uno di Stellantis? Dalla Francia e dalla Germania pensano di si

Luca de Meo è l’amministratore delegato del gruppo Renault. Il famoso dirigente italiano è stato già in passato accostato alla guida del gruppo Stellantis. Il mandato dell’attuale CEO Carlos Tavares scadrà nel 2026 e al momento non è ancora chiaro se il dirigente portoghese rinnoverà il suo contratto alla guida del gruppo automobilistico oppure no. Nei giorni scorsi vi abbiamo indicato quelli che potrebbero essere i papabili alla sostituzione di Carlos Tavares come nuovo numero uno di Stellantis. Tuttavia dalla Francia e dalla Germania viene fatto un altro nome e cioè quello dell’attuale numero uno di Renault, Luca de Meo.

In Germania e Francia danno luca de Meo vicino a Stellantis ma Renault non intende mollarlo

Secondo autorevoli magazine come Les Echos in Francia e Automobilwoche già da tempo Stellantis corteggia l’attuale numero uno del gruppo francese ed ex pupillo di Sergio Marchionne come eventuale sostituto di Carlos Tavares, qualora questi decida di dire addio. In particolare Les Echos ha detto chiaro e tondo che il presidente di Stellantis John Elkann sarebbe pronto a fare una sostanziosa offerta a Luca de Meo per convincerlo a passare nella sua azienda.

Luca de Meo ha il contratto in scadenza con Renault ma il gruppo francese vorrebbe convincerlo a rimanere per altri 4 anni con un sostanzioso aumento del suo stipendio come anticipato dallo stesso presidente del gruppo transalpino, Jean-Dominique Senard, che in vista della futura assemblema ha già esortato gli azionisti a votare a favore dell’aumento di stipendio per il loro amministratore delegato. Dunque salvo sorprese il futuro di de Meo dovrebbe essere ancora in Renault.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione e se davvero Carlos Tavares deciderà di non rinnovare il suo contratto da CEO di Stellantis in scadenza nel 2026.