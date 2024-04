Stellantis: gli azionisti approvano lo stipendio di Carlos Tavares

Buone notizie per Carlos Tavares. Anche gli azionisti del gruppo Stellantis hanno approvato il suo stipendio che tra retribuzione bonus e incentivi ammonta a 36,5 milioni di euro. Solo il 30 per cento di loro ha votato contro. Il restante 70 per cento si è detto favorevole. Lo stipendio del portoghese senza considerare bonus e incentivi era di 13,5 milioni ovvero 1,4 milioni in meno rispetto al 2022. Questo però salve fino a 36,5 considerando i bonus e gli incentivi per i risultati raggiunti.

Il maxi stipendio di Carlos Tavares per il 2023 è stato approvato da oltre il 70% degli azionisti di Stellantis

Ricordiamo infatti che i risultati di Stellantis per quanto riguarda il 2023 sono stati davvero brillanti sotto tutti i profili. Ovviamente lo stipendio di Carlos Tavares ha creato polemiche. Gli stessi sindacati dopo l’approvazione da parte degli azionisti hanno commentato in maniera non molto positiva ricordando la situazione delle fabbriche italiane di Stellantis dove di recente sono stati decisi quasi 4 mila esuberi e dove al momomento rimane molta incertezza per quanto riguarda il futuro nononostante le rassicurazioni da parte dei vertici del gruppo automobilistico ed in primis da parte dello stesso Carlos Tavares.

Samuele Lodi, il segretario nazionale Fiom-Cgil e capo del settore mobilità, ha espresso che il salario annuale di Carlos Tavares sarebbe sufficiente a pagare gli stipendi di mille lavoratori presso l’impianto di Mirafiori. Lodi ha anche sottolineato che a Mirafiori è stato annunciato un aumento nell’uso della cassa integrazione per i dipendenti, attribuendo ciò alle conseguenze di decisioni sbagliate e alla mancanza di politiche industriali nel Paese. Anche dalla Francia si sono registrati dissensi da parte del più grande sindacato CGT che ha definito scandaloso e scioccante lo stipendio del numero uno di Stellantis Carlos Tavares.