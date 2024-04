Stellantis: oggi gli azionisti voteranno sullo stipendio di Tavares

Nei mesi scorsi aveva fatto molto rumore il maxi stipendio del CEO di Stellantis Carlos Tavares. Il portoghese dovrebbe ricevere in totale tra somme fisse e bonus per i risultati raggiunti circa 36,5 milioni di euro. Quest’oggi gli azionisti del gruppo automobilistico saranno chiamati ad esprimersi sullo stipendio dell’amministratore delegato attraverso un voto. Inizialmente Tavares riceverà per il 2023 23,5 milioni pagati in gran parte in azioni.

Carlos Tavares: oggi gli azionisti di Stellantis sono chiamati ad esprimersi sul maxi stipendio del CEO

Il voto non è vincolante, ma il manager non potrà ignorarlo.Da quanto Stellantis è stata fondata nel 2021 dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe il valore dell’azienda è triplicato. Anche da ciò deriva il maxi stipendio di Tavares che comprende anche un maxi bonus da 10 milioni di euro. Stellantis, con i suoi marchi Peugeot, Citroen, Fiat e Dodge, ha annunciato il 15 febbraio un nuovo record di utile per il 2023, raggiungendo i 18,6 miliardi di euro, in aumento dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. Il fatturato del gruppo si avvicina ai 190 miliardi di euro.

Vedremo dunque quest’oggi come si esprimeranno attraverso il voto gli azionisti del gruppo automobilistico a proposito dello stipendio di Carlos Tavares. Lo stipendio del CEO di Stellantis è spesso al centro di discussioni e polemiche. Ricordiamo che nel 2022 anche il Presidente francese Emmanuel Macron aveva definito il compenso del dirigente portoghese scioccante ed eccessivo. Il gruppo automobilistico invece ha sempre difeso il suo numero uno dicendo che questo denato elargito è legato in gran parte ai risultati raggiunti ed inoltre deve essere paragonato allo stipendio dei CEO di altre aziende importanti che spesso sono anche più elevati.