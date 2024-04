Carlos Tavares: “Tra Cina ed Europa il divario non è nella tecnologia ma nei costi”

Carlos Tavares è tornato a parlare delle case automobilistiche cinesi. Nel corso di un incontro con la stampa a Misano, il numero uno di Stellantis ha dichiarato che al momento i cinesi sono in vantaggio sull’Europa per quanto riguarda i veicoli a zero emissioni. Il CEO di Stellantis però ha ribadito che al momento il divario tra case automobilistiche cinesi ed europee per quanto riguarda le auto elettriche non è questione di innovazione tecnologica come qualcun altro afferma ma solo di costi.

Carlos Tavares pensa che il vantaggio della Cina sull’Europa per le auto elettriche sia nei costi e non nella tecnologia

“Non penso che ci sia un divario a livello di tecnologia tra l’Europa e la Cina. C’è un gap in termini di costi” ha detto Carlos Tavares a proposito di ciò. Secondo il portoghese in Europa c’è un problema nel trattenere i giovani talenti. Il dirigente ha riferimento che spesso quando si reca negli Stati Uniti a visitare nuove startup gli ingegneri di queste sono quasi sempre europei. Quindi nel vecchio continente bisognerebbe riuscire a trattenere questi giovani talenti che si formano da noi, dove comunque esiste ancora oggi la migliore formazione scientifica del mondo, ma poi vanno via.

Carlos Tavares ha detto che anche in Stellantis ci sono molti tecnici giovani tra i 25 e i 35 anni. Il problema dell’Europa però rimane il fatto di non essere competitivi sui costi e questo rappresenta per il futuro la sfida da vincere. Al momento infatti secondo il CEO di Stellantis le case cinesi vantano costi di produzione inferiori del 30 per cento rispetto a quelli europei e questo è un vantaggio notevole. Dunque il fatto che l’Europa abbia deciso di puntare sulle auto elettriche nonostante sotto il profilo dei costi sia in svantaggio sui cinesi è un bel problema che secondo Tavares gli stessi politici che hanno deciso ciò dovranno risolvere in qualche modo. Il portoghese ha anche aggiunto che gli e-fuel potrebbero essere una delle soluzioni per il futuro ma dovranno avvicinarsi ancora di più alle zero emissioni.