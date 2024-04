Stellantis annuncia il rebranding di iFAST Automotive Logistics

Arriva una novità importante per Stellantis. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares infatti ha annunciato nelle scorse ore il rebrading di iFast Automotive Logistics. L’azienda che dispone di una flotta di 230 bisarche e di altrettanti autisti adesso si chiamerà Drive4You by Stellantis.

Stellantis comunica il cambio di nome di iFast Automotive Logistics che adesso si chiamerà Drive4You by Stellantis

“Drive4You by Stellantis” cavrà come suo principale obiettivo quello di migliorare ulteriormente la consegna di auto e veicoli commerciali. Questo allo scopo di offrire il miglior servizio possibile e di garantire in questa maniera la massima soddisfazione ai propri clienti in tutta Italia.

“Drive4You by Stellantis”, che ha sede a Torino, farà anch’essa parte del nuovo Mirafiori Automotive Park 2030, che è stato annunciato nei giorni scorsi dal numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares, e che rappresenta in un certo qual modo la visione concreta di quella che è la strategia dell’azienda nata all’inizio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

La società del resto sempre più impegnata a trasformarsi in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile da qui al 2030 come è stato del resto più volte confermato anche dai massimi esponenti dell’azienda ed in primis dagli stessi John Elkann e Carlos Tavares.

Dunque un cambiamento importante per Stellantis che è sempre molto attiva nel nostro paese e non smette mai di sorprendere con tante novità in arrivo. Ricordiamo che il gruppo automobilistico ha intenzione di puntare forte sul nostro paese secondo quelle che sono state le recenti dichiarazioni del CEO Tavares che proprio nelle scorse ore ha inaugurato il nuovo stabilimento di cambi eDCT presso il complesso di Mirafiori dove tra l’altro sarà effettuato anche un altro investimento da 100 milioni di euro per la produzione di una versione più economica e con maggiore autonomia della city car elettrica Fiat 500e.