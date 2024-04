Stellantis: ecco come sono andate le cose nel primo trimestre 2024 in Canada e Messico

Stellantis in Canada riporta vendite totali di 32.197 veicoli, un calo del 20% rispetto all’anno precedente. “Stiamo uscendo da un trimestre in cui è stata presentata la muscle car Dodge Charger Daytona 2024 completamente elettrica, prodotta in Canada, e i nostri primi BEV, la Fiat 500e 2024, sono in transito verso i clienti”, ha affermato Jeff Hines, presidente di Stellantis in Canada. “Gli elementi del piano strategico Dare Forward 2030 stanno arrivando sul mercato e la nostra rete di concessionari è entusiasta di mostrare ai clienti canadesi le novità e le prospettive”.

Per il primo trimestre del 2024, le vendite del marchio Jeep sono evidenziate dagli incrementi della gamma 4×4 sia per Jeep Compass (+106%) che per Jeep Wagoneer (+26%). In crescita anche la Jeep Gladiator, in crescita del 12%. Il pick-up di medie dimensioni offre capacità fuoristrada, traino e trasporto senza pari, oltre a ricevere numerosi miglioramenti per il 2024, tra cui un touchscreen standard da 12,3 pollici e airbag a tendina laterali della prima e seconda fila.

Entrambi i veicoli elettrici ibridi plug-in del marchio Jeep hanno registrato aumenti trimestrali, con le vendite di Jeep Grand Cherokee 4xe in aumento del 7% e le vendite dell’esclusiva Jeep Wrangler 4xe in aumento del 18%. Per Stellantis, le vendite complessive di PHEV di tutti i marchi sono aumentate del 12% nel primo trimestre del 2024.

Alfa Romeo continua a segnare aumenti grazie alla forza del nuovissimo Tonale. Disponibile come PHEV con un’autonomia elettrica di 53 chilometri, Tonale rappresenta l’inizio di una trasformazione verso una maggiore elettrificazione, pur rimanendo fedele alle caratteristiche prestazionali del marchio. Le vendite dell’Alfa Romeo sono aumentate del 32% nel trimestre.

Il primo veicolo elettrificato ad alte prestazioni del marchio Dodge, il nuovissimo Dodge Hornet CUV, continua a farsi strada, con 408 esemplari venduti nel primo trimestre, inclusa la variante PHEV. Il mese scorso, il marchio Dodge ha consegnato la prima e unica muscle car elettrica al mondo, annunciando la nuovissima gamma multi-energia Dodge Charger.

Prodotta in Canada presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor, la Dodge Charger Daytona completamente elettrica 2024 dovrebbe mantenere il titolo di muscle car più veloce e potente del mondo. Il marchio FIAT è pronto per un anno entusiasmante, con la nuovissima 500e BEV 2024 prossimamente nelle concessionarie. Nel primo trimestre del 2024, le vendite di Ram sono aumentate del 4%.

Per quanto riguarda invece il Messico, Stellantis ha riportato l’immatricolazione di 9.486 unità a marzo. La marca leader come numero di vendite ancora una volta è stata Ram. Alfa Romeo ha registrato vendite di 50 unità, si tratta del miglior mese di marzo della sua storia. Alfa Romeo Giulia ha registrato il miglior mese di vendite della sua storia. Alfa Romeo Tonale ha venduto 31 unità.

FIAT ha registrato il miglior mese di vendite della sua storia con 1.414 unità. Fiat Pulse ha immesso 394 unità nel mercato messicano. Fiat Argo ne ha vendute 341. Fiat Mobi ha venduto 321 unità. La Fiat Fastback ha venduto 258 unità. Fiat Ducato ha venduto 100 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep ha registrato vendite pari a 1.767 unità, con una crescita del 44% rispetto all’anno precedente. Jeep Compass ha registrato le migliori vendite di marzo della sua storia con 577 unità. Jeep Renegade ha venduto 510 unità, il 58% in più rispetto all’anno precedente. Jeep Wrangler in crescita del 19% rispetto a marzo 2023. Jeep Grand Cherokee ha venduto 233 unità. La Jeep JT ha venduto 150 unità. Wagoneer ha immesso 20 unità nel mercato messicano.

Peugeot ha venduto 1.618 unità, il miglior marzo di vendite della sua storia. Peugeot Expert ha registrato il miglior mese di vendite della sua storia. Peugeot 2008, Peugeot 3008 e Peugeot Partner hanno registrato le migliori vendite di marzo della loro storia con 505 unità, 206 unità e 463 unità rispettivamente. Come dicevamo Ram è stato il brand di Stellantis con più vendite. Il marchio americano ha immatricolato 2.760 unità. Il Ram 700 ha venduto 1.464 unità. Ram Heavy Duty e Ram Light Duty hanno venduto rispettivamente 587 unità e 328 unità. Ram ProMaster Rapid ha registrato vendite per 362 unità.