Stellantis vede una significativa crescita delle vendite in Germania a marzo e nel primo trimestre

Stellantis ha completato un ottimo primo trimestre del 2024 in Germania con aumenti significativi delle nuove immatricolazioni e della quota di mercato a marzo. Secondo i dati interni preliminari, nel mese precedente sono state immatricolate quasi 41.000 auto e veicoli commerciali leggeri per tutti i marchi, con un aumento di quasi il 9 per cento in un mercato complessivo in calo. La quota di mercato è aumentata di ben 1,7 punti percentuali attestandosi al 14,1 per cento. Nel primo trimestre Stellantis ha realizzato ben 106.300 vendite (+22,8 per cento) e una quota di mercato del 13,9 per cento (più due punti percentuali).

La maggior parte dei marchi ha contribuito alla crescita nel mese di marzo, con Citroën (+83,4 per cento) che ha registrato il maggior incremento delle vendite. Contrariamente alla tendenza del mercato, anche il marchio Stellantis più grande in Germania, Opel, è cresciuto. Con un aumento delle vendite di quasi il 7 per cento, la casa tedesca ha aumentato significativamente la propria quota di mercato.

La garanzia del successo di Stellantis a marzo è stata ancora una volta l’attività con i veicoli commerciali leggeri, che è raggruppata nella business unit Stellantis Pro One. Nel complesso, i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e RAM hanno raggiunto una quota di mercato del 23,6 per cento (+2,4 punti percentuali) grazie ad un significativo aumento delle vendite del 21,4 per cento a ben 6.400 unità. Ciò ha reso Stellantis Pro One il leader di mercato – sia a marzo che nell’intero primo trimestre con una quota di mercato del 22,7 per cento (+3,4 punti percentuali).

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati nei primi tre mesi del 2024 e siamo cresciuti in quasi tutti i marchi e le aree. “Abbiamo completato con successo il nostro ‘fast start’ dell’anno”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Naturalmente vogliamo continuare questo percorso di successo nel corso dell’anno. Numerosi nuovi modelli come la Peugeot 3008 o la Citroën ë-C3 ci aiuteranno ad espandere ulteriormente la nostra posizione sul mercato. Affronteremo i prossimi mesi con molta fiducia e motivazione”.