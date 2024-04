Stellantis: sarebbero 8 le case automobilistiche pronte a produrre in Italia secondo Urso

Stellantis presto potrebbe essere affiancata da altre importanti case automobilistiche per portare la produzione di auto in Italia sopra il milione all’anno. Lo ha confermato nelle scorse ore il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Il Ministro ha detto che sono tanti i produttori di auto in cerca di un paese dove poter investire. Infatti le politiche dell’Unione Europea in proposito stanno cambiando e dunque l’Italia da questo punto di vista rappresenta un luogo ideale dove investire dato che al momento la produzione è affidata ad un’unica azienda e cioè al gruppo Stellantis.

Il Ministro Urso conferma trattative con almeno 8 case automobilistiche da affiancare a Stellantis per la produzione di auto in Italia

Urso ha sottolineato il fatto che l’Italia è così appetibile per altre case automobilistiche grazie al fatto di avere un indotto di qualità e un ecosistema di design unico al mondo. Insomma le condizioni favorevoli che ci sono nel nostro paese starebbero spingendo molte aziende ad ipotizzare un investimento a lungo termine nel settore auto. In questi giorni al Mimit si stanno svolgendo incontri con i rappresentanti di Stellantis per chiarire il futuro degli stabilimenti italiani. Dopo Melfi e Mirafiori nei prossimi giorni sarà il turno anche di Atessa, Cassino, Termoli e Pomigliano.

Per il momento a melfi è stata confermata la produzione di 5 future auto elettriche e la proroga della produzione di Fiat 500X e Jeep Renegade. A Mirafiori invece non sono previste al momento novità relative alla produzione di nuove auto, cosa richiesta a gran voce da istituzioni e parti sociali.

A proposito delle case automobilistiche che potrebbero affiancare Stellantis nella produzione in Italia, nelle scorse settimane si era parlato di varie case automobilistiche cinesi e anche di Tesla che potrebbe produrre qui da noi il camion elettrico Tesla Semi. Ovviamente non si escludono ulteriori nomi a sorpresa. Vedremo dunque nel corso delle prossime settimane cos’altro emergerà in proposito.