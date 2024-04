Stellantis: ecco come sono andate le vendite negli USA nel primo trimestre 2024

Stellantis ha riportato vendite totali di 332.540 veicoli nel primo trimestre del 2024 nel mercato auto degli Stati Uniti. Complessivamente, le vendite totali negli Stati Uniti del primo trimestre 2024 sono diminuite del 10%. Le vendite totali di veicoli ibridi PHEV negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate dell’82% su base annua, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Dodge Hornet R/T e Chrysler Pacifica Hybrid conquistano quattro dei primi cinque posti per gli ibridi più venduti negli Stati Uniti ( Fonte: database S&P Global Mobility US State Registrations fino al 31 gennaio 2023).

Vendite in calo del 10% per Stellantis negli USA nel primo trimestre

Stellantis lancerà otto veicoli completamente elettrici a batteria (BEV) negli Stati Uniti entro la fine del 2024, tra cui Jeep Recon, Ram 1500 REV, Wagoneer S, Dodge Charger Daytona e la nuovissima Fiat 500e. Il marchio Jeep ha registrato un aumento delle vendite totali negli Stati Uniti del 2% nel primo trimestre 2024. Jeep Compass, Grand Wagoneer, Wagoneer, Renegade e Wrangler hanno tutti registrato guadagni rispetto allo stesso trimestre. l’anno scorso: Le vendite di Compass negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate del 19% su base annua. Le vendite di Grand Wagoneer negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate del 74% su base annua.

Le vendite di Wagoneer negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate del 136% su base annua. Le vendite di Renegade negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate del 40% su base annua. Le vendite totali di Jeep Wrangler negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate dell’1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Le vendite totali di Grand Cherokee negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono rimaste allo stesso livello anno su anno. Jeep Wrangler 4xe e la Jeep Grand Cherokee 4xe si sono confermate le due ibride plug-in più vendute nel Paese.

Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che le vendite totali del marchio Chrysler negli Stati Uniti nel primo trimestre 2024 sono aumentate del 9% su base annua. Chrysler Pacifica Hybrid ha registrato le migliori vendite totali di sempre nel primo trimestre negli Stati Uniti.

Il marchio Dodge di Stellantis ha registrato vendite per 7.419 unità nel primo trimestre per la sua nuova Hornet. Il primo crossover ispirato ai muscoli del marchio, l’Hornet R/T, ha rappresentato 5.983 (81%) delle vendite totali della Hornet ed è stato l’ibrido n. 3 più venduto negli Stati Uniti. Dodge offrirà la prima e unica muscle car elettrica al mondo. , Dodge Charger Daytona 2024 , quest’anno.

La nuovissima Fiat 500e è ora disponibile per l’ordine nell’edizione (RED), così come le edizioni Inspired by Beauty e Inspired by Music recentemente annunciate. La nuovissima Fiat 500e completamente elettrica, recentemente nominata Urban Green Car of the Year 2024 dal Green Car Journal, arriverà negli Stati Uniti da un giorno all’altro.