Peugeot: anche a marzo continua la sua crescita in Italia

Arrivano buone notizie dall’Italia per Peugeot. La casa automobilistica del Leone ha chiuso il mese di marzo in crescendo. Il marchio transalpino ha registrato una crescita delle sue immatricolazioni nel nostro paese nel corso del primo trimestre del 2024.

Crescono le immatricolazioni di Peugeot in Italia nel primo trimestre del 2024

La crescita di Peugeot in Italia nel corso del primo trimestre dell’anno è stata davvero significativa. Infatti sono aumentate sia le immatricolazioni che la quota di mercato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In totale la casa francese che fa parte del gruppo Stellantis ha immatricolato un totale di 27.224 unità tra auto e veicoli commerciali. Si tratta di un numero superiore di 2.489 unità rispetto a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

In questo exploit di Peugeot si segnala in particolare l’ottimo risultato della e-208, versione completamente elettrica della popolare utilitaria che ha dominato il proprio segmento di mercato. Dunque per la casa del Leone un ottimo momento quello vissuto in Italia nei primi tre mesi dell’anno che si spera possa continuare allo stesso modo regalando altre soddisfazioni al brand di Stellantis che ha un legame sempre più stretto con il nostro paese come dimostrano mese dopo mese i dati di vendita ufficiali che premiano spesso e volentieri le auto e i veicoli commerciali leggeri di questo marchio.