Stellantis ha finalizzato oggi l’acquisizione di una quota di maggioranza in 2L Logistics

Stellantis e 2L Logistics, uno dei leader nel trasporto automobilistico e nei servizi logistici in Francia, hanno annunciato oggi di aver finalizzato l’acquisizione di una quota di maggioranza da Stellantis nel capitale di 2L Logistics.

Questo progetto prevede una partecipazione di maggioranza di Stellantis nel capitale di 2L Logistics

Questa alleanza tra Stellantis e 2L Logistics creerà una partnership competitiva che fornirà a Stellantis capacità e flessibilità aggiuntive per migliorare la soddisfazione dei clienti in Francia. Il Gruppo 2L accelererà il proprio sviluppo, pur continuando a servire i suoi attuali clienti storici.

Yves Caracatzanis, Stellantis Global Supply Chain Senior VP , ha accolto l’accordo in questi termini: “Questa fusione consente a Stellantis di essere più forte per affrontare gli sviluppi del mercato. Ci garantisce maggiore reattività e flessibilità per soddisfare tutti i nostri clienti. Per fare ciò, faremo pieno affidamento sulle competenze e sulle risorse di 2L Logistics per continuare lo sviluppo delle nostre attività logistiche in Francia. »

Laurent Lemond, CEO di 2L Logistics, ha aggiunto: “Questa unione con il Gruppo Stellantis rafforza la nostra posizione nel mercato automobilistico e ci consente di accelerare il nostro sviluppo perpetuando al tempo stesso i nostri rapporti con tutti i nostri clienti. Il nostro obiettivo è sempre quello di diventare uno dei leader nel trasporto e nella logistica automobilistica”.

Ricordiamo infine che 2L Logistics è uno dei principali attori nella logistica automobilistica, con più di 300 convogli di bisarche e 12.000 posti di stoccaggio. Creato nel 2012, questo gruppo dinamico specializzato nel trasporto e nello stoccaggio di veicoli e decisamente focalizzato sulla decarbonizzazione – utilizzo di XTL e installazione di centrali fotovoltaiche – riunisce le società SETL Maire, SETL OZ1, DVTA, Rotalys, Logiback, 2B Automotive, 2L Rodano-Alpi, Trasporti Marzat.