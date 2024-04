Stellantis leader in Francia a marzo e nel primo trimestre 2024

Stellantis rafforza, alla fine del primo trimestre 2024, la propria posizione di produttore di riferimento sul mercato francese, dove è rispettivamente leader nel mercato VP+LCV (+0,3 punti percentuale in più di quota di mercato), nel mercato VP, in il mercato dei veicoli commerciali leggeri e quello dei BEV. Peugeot è il marchio leader nel mercato dei PC nel primo trimestre del 2024.

Anche a marzo e in tutto il primo trimestre 2024 Stellantis si conferma produttore leader del mercato in Francia

Eccezionale performance delle vendite di veicoli elettrici (BEV) nel mese di marzo (+56,7 per cento), con una quota di mercato del 38,1 per cento, in crescita di 10,9 punti rispetto al 2019. Marzo 2023. Cumulativamente, Stellantis accentua la propria leadership, ben al di sopra dei principali concorrenti, con un aumento dei volumi di vendita del +53,8 per cento, raggiungendo una quota di mercato del 35,8 per cento, in aumento di +7,3 punti vs. primo trimestre 2023.

Peugeot leader nel mercato PC+LCV e nel mercato PC per veicoli elettrici nel mese di marzo e cumulativamente. La Peugeot E-208 è il veicolo elettrico più venduto a marzo e, complessivamente. Molto positiva la performance nel mese di marzo della Fiat 500e, che ha registrato un aumento dei volumi di vendita del +33 per cento, della Opel Corsa e della Mokka Elettrica, che hanno visto i propri volumi di vendita aumentare rispettivamente del +65,1 per cento e del +27,7 per cento e della Peugeot E-2008 le cui vendite sono aumentate del +217,7 per cento. La Peugeot E-208 e la Fiat 500e sono rispettivamente n. 1 e n. 3 nel segmento BEV (VP+LCV) in Francia a marzo e cumulativamente per il 2024.