Fiat Multipla 2025: nuove ipotesi sul futuro SUV top di gamma

Fiat Multipla 2025 è ormai una vettura sulla bocca di tutti. Anche in Spagna si chiedono come sarà questa auto che vedremo entro la fine del prossimo. Il sito Motor ha pubblicato nelle scorse ore un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma della principale casa automobilistica italiana come sua futura top di gamma.

Ecco come potrebbe apparire Fiat Multipla 2025, futura top di gamma della casa italiana

Fiat Multipla 2025 che nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis come la nuova Fiat Panda sarà erede dell’attuale Fiat Tipo che entro la fine del prossimo anno uscirà di produzione in maniera definitiva in Turchia paese in cui viene costruita. Secondo le informazioni che sono trapelate fino ad oggi, lo stile di questa auto non avrà nulla a che vedere con la vecchia monovolume rimasta nel cuore di molti per le sue linee poco ortodosse. Si vocifera che la Multipla della nuova era presenterà linee più arrotondate, distinguendosi per i sottili fari riuniti da un cordone luminoso che delimita un pannello chiuso che sostituirà la tradizionale griglia del radiatore.

Fiat Multipla 2025 sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda con la forma di un crossover dalle linee squadrate lungo circa 4,4 metri. Questo veicolo sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove da pochi giorni sono iniziati i lavori di ampliamento dell’impianto che così potrà raddoppiare la sua produzione e sarà in grado di produrre tutte le Multipla che il mercato richiederà.

La nuova Fiat Multipla 2025 non sarà un SUV solo completamente elettrico. La principale casa automobilistica italiana è consapevole che il suo range di clienti è lo stesso di quello di Dacia, quindi il suo nuovo modello sarà venduto anche con motori benzina a bassa cilindrata ed elettrificati, cioè ibridi, oltre a una versione completamente elettrica con un’autonomia massima di 400 chilometri. Nei prossimi mesi è probabile che su questa auto possano emergere nuovi dettagli.