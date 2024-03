Citroen festeggia il secolo in Italia con la web serie “Italiani da 100 anni”

Citroen ha annunciato una nuova web serie dal titolo “Italiani da 100 anni” con la quale il brand francese intende festeggiare il secolo di presenza nel nostro paese. Proprio 100 anni fa e più precisamente nel mese di agosto del 1924 André-Gustave Citroën decise di sbarcare con la sua azienda in Italia e più precisamente a Milano acquistando Nicola Romeo, proprietario di Alfa Romeo nei pressi del suo stabilimento di produzione in via Gattamelata dove oggi è stato realizzato il nuovo flagship di Stellantis.

Nuova web serie per Citroen che festeggia così i primi 100 anni di presenza in Italia

Per festeggiare questo importante anniversario oltre alla web serie di cui vi parleremo a breve, Citroen ha sviluppato un vero e proprio piano editoriale per mettere in evidenza tutti i traguardi raggiunti nel corso della sua storia in Italia. Per quanto riguarda la nuova web serie questa racconta tutta una serie di aneddoti, episodi e curiosità avvenuti nel corso degli anni che hanno riguardato la famosa marca francese e le sue auto nel nostro paese. André-Gustave Citroën, fondatore della casa automobilistica, è stato scelto come protagonista della prima puntata di questa web serie. In essa si parte dalle origini del fondatore per capire come sia arrivano a realizzare questa casa automobilistica che oggi è tra le più famose in assoluto a livello globale.

In particolare viene data grande importante all’accesso di André-Gustave Citroën nel mondo dell’auto. Sarà quello il momento di svolta che darà origine a questa epopea che ancora oggi ai giorni nostri continua a durare. Il fondatore della casa transalpina è stato sicuramente una figura importante che non le sue decisioni innovative ha finito per segnare l’industria dell’auto finendo per stravolgerla anticipando elementi innovativi per la sua epoca. Segnaliamo infine che il suggestivo viaggio sarà accompagnato da foto e video d’epoca che arrivano direttamente dal Centro di Documentazione Storica di Citroën