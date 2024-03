Ferrari affronta questo weekend il Circuito Paul Ricard

La stagione 2024 dell’Ultimate Cup Series riprende dal circuito di Le Castellet, replicando il gran finale dell’anno precedente. Il Paul Ricard è il teatro scelto per il debutto della nuova annata di competizioni, che vede la conferma della struttura in GT Endurance e GT Sprint.

Nella categoria GT Endurance, il trio composto da Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet e David Hallyday si prepara a difendere il titolo alla guida della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°1 del team Visiom. Forti dei due campionati consecutivi già all’attivo, l’equipaggio punta a conquistare il terzo titolo, sfruttando le prestazioni eccellenti del bolide fornito dal costruttore di Maranello.

Il format della GT Sprint Cup prevede quattro gare da 25 minuti ciascuna, con tre sfide programmate per domani. Questa formula premia la costanza e la precisione, mettendo a dura prova chi si lascia andare a troppi errori.

Nella classe GT3, Francesco Atzori difenderà il suo titolo pilotando la Ferrari 488 Challenge Evo n°3 del team SR&R, affiancato da Lorenzo Bontempelli. Il team SR&R schiera altre tre vetture nella categoria UGTX, guidate da Aramis, Lorenzo Cossu e dal duo Lyle Schofield-Francesco Coassin.

Il 2024 introduce la nuova categoria Cavallino Tridente Cup, dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo, arricchendo ulteriormente il palinsesto con l’entrata in lizza di AF Corse e la vettura n°105 di Motohiko Isozaki, oltre al team Racing Spirit of Leman che vedrà Frédéric Lacore al volante della 488 Challenge Evo n°91.

Il programma del weekend è ricco di appuntamenti. Le qualifiche della prova Endurance di quattro ore si svolgeranno domani, preludio alla gara principale di domenica, con partenza fissata per le 08:25.

Per quanto riguarda la Sprint, le qualificazioni si terranno oggi, seguite da Gara 1 alle 17:30. Domani sarà intenso con Gara 2 alle 11:40, Gara 3 alle 15:10 e Gara 4 che chiuderà la giornata alle 18:10. Quest’anno, la Ultimate Cup Series si preannuncia come un campo di battaglia davvero sfidante per Ferrari e i suoi rivali.