Ferrari lancia il nuovo programma Sport Prototipi Clienti

Il debutto del nuovo programma Sport Prototipi Clienti all’Autodromo Internazionale del Mugello segna un momento storico per Ferrari, offrendo un’esperienza unica ai suoi clienti più appassionati.

Questo primo evento vedrà la presenza in pista della Ferrari 499P Modificata, una vettura di serie strettamente limitata, sviluppata per l’uso non competitivo in circuito e derivata dalla 499P che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans nel 2023.

Ferrari: al Mugello debutta il nuovo programma Sport Prototipi Clienti

La 499P Modificata rappresenta un capolavoro tecnologico, spingendo i confini dell’ingegneria automobilistica grazie al suo avanzato gruppo propulsore ibrido. Equipaggiata con un V6 posteriore e un motore elettrico anteriore, questa hypercar raggiunge una potenza massima di 870 CV.

Il sistema Push To Pass, azionabile per un tempo limitato, amplifica ulteriormente le prestazioni durante il giro veloce mentre la trazione integrale, disponibile anche a basse velocità, eleva il livello di sicurezza e confidenza per i piloti, garantendo il massimo divertimento in pista.

Gli pneumatici, sviluppati appositamente da Pirelli, sfruttano una mescola che deriva direttamente dalla tecnologia impiegata in Formula 1, evidenziando la stretta sinergia tra le competizioni al vertice e l’esperienza in circuito dedicata ai clienti del cavallino rampante.

L’evento sul Circuito del Mugello non vedrà solo la Ferrari 499P Modificata come protagonista, ma anche diverse vetture storiche attraverso i programmi F1 Clienti e XX. Tra queste, spiccano sette monoposto del programma F1 Clienti, incluse la Ferrari F138 – l’ultimo modello con motore V8 endotermico usato nella stagione 2013 – e due esemplari della F2007 – la monoposto che ha conquistato per Maranello i titoli mondiali Piloti con Kimi Räikkönen e Costruttore nel 2007.

Il Programma XX illumina la pista toscana con 17 esemplari di vetture estreme, non omologate per la strada e dedicate all’uso non competitivo in circuito, che incarnano l’apice delle soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La Ferrari FXX-K Evo emerge come la più rappresentata, con 11 unità iscritte, combinando la potenza di un motore V12 aspirato da 6.2 litri e un’unità elettrica per una potenza totale di 1050 CV e una coppia massima di 900 Nm.

Guardando al futuro, il programma Sport Prototipi Clienti condividerà il palcoscenico con gli eventi F1 Clienti e Programma XX in diverse sedi prestigiose a livello globale, tra cui Sonoma e Laguna Seca (Stati Uniti), Balaton (Ungheria), Suzuka (Giappone), Le Castellet (Francia), Nürburgring (Germania) e Finali Mondiali a Imola.