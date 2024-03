John Elkann a colloquio con Alberto Cirio sul futuro di Mirafiori

Nelle scorse ore il presidente del gruppo Stellantis, John Elkann, ha avuto un incontro con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. L’incontro è testimoniato da una foto pubblicata su Facebook dallo stesso Cirio da poco, in cui si vedono i due insieme sul grattacielo Piemonte dove Elkann non era ancora stato. Il presidente della regione Piemonte ha accompagnato la foto dicendo che si è trattato di una occasione molto importante di confronto a proposito del futuro industriale non solo di Torino ma dell’intero Piemonte.

John Elkann al grattacielo incontra il presidente del Piemonte Alberto Cirio

A quanto pare nel faccia a faccia John Elkann e Alberto Cirio hanno fatto il punto sugli investimenti che il gruppo Stellantis ha intenzione di effettuare in Piemonte ed in particolare a Mirafiori dove comunque il gruppo automobilistico ha già detto in diverse occasioni di voler puntare forte anche in futuro. A quanto pare Elkann avrebbe messo in evidenza il tema della transizione verso l’elettrico, citando come esempi concreti la produzione della Fiat 500e, l’istituzione del Green Campus, nonché la fondazione del Battery Lab e del Circular Economy Hub. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo produttivo per tradurre queste iniziative in azioni tangibili a livello locale.

Nel corso della riunione odierna, il presidente di Stellantis avrebbe sottolineato l’importanza del sito di Mirafiori nel contesto dell’industria automobilistica. Il dialogo tra Cirio ed John Elkann è un preludio all’imminente incontro che si terrà a Roma nelle settimane a venire. Dall’immagine emerge l’assenza del sindaco Stefano Lo Russo, che tuttavia è certamente attento al destino degli stabilimenti produttivi nella zona sud di Torino. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo incontro e di quello che accadrà in futuro nello stabilimento Stellantis di Mirafiori che vive un momento difficile come testimoniato dai numerosi stop alla produzione di questo periodo.