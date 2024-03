Alfa Romeo protagonista alla Milano San Remo Amateur Race 250 San Miguel de Allende

Si è svolta lo scorso 9 marzo in Messico la prima edizione della Milano San Remo Amateur Race 250 San Miguel de Allende, un’affascinante corsa ciclistica che ricrea il mitico percorso Milano-San Remo, che si corre dal 1907 in Italia, con una distanza di 299 km, è la prima delle cinque classiche ed è stata riconosciuta “monumento al ciclismo” ed è iscritta all’Unione Ciclistica Internazionale (UCI World Tour). San Miguel de Allende, distinto come Patrimonio dell’Umanità, è stato il quartier generale di questo affascinante percorso di 250 km, dove le bellezze naturali, i paesaggi e l’arte dello Stato di Guanajuato sono stati i protagonisti di questa avventura. Alfa Romeo ha partecipato a tutte le fasi di questa corsa.

La casa automobilistica del Biscione ha preso parte alla gara come guida e supporto ai ciclisti con tre dei modelli che compongono la gamma prodotti in Messico: Alfa Romeo Tonale PHEV Ti, il primo C-SUV della casa milanese con tecnologia ibrida plug-in, trazione integrale di serie e che rappresenta l’inizio della trasformazione del marchio verso l’elettrificazione, Giulia Quadrifoglio, una delle berline sportive più veloci al mondo, grazie al suo potente motore 2.9 V6 Bi-Turbo, 100% alluminio, capace di sprigionare 510 cavalli ed è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che ha stabilito il record sul giro sul leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife grazie ai suoi 510 cavalli e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.

Per questa prima tappa della Milano San Remo Amateur Race 250 San Miguel de Allende si sono riuniti poco più di 1.200 partecipanti, divisi in quattro categorie: Individuale, Coppia, Squadra 4 Mista ed Elite. Le parole di benvenuto sono state pronunciate dal presidente della Camera di Commercio Italiana in Messico, Lorenzo Vianello, che ha sottolineato gli sforzi degli organizzatori e degli sponsor per realizzare una competizione di livello mondiale, con tutto il sapore e l’atmosfera dell’Italia.