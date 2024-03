Alfa Romeo Giulia 2026: un video anticipa il suo design?

Alfa Romeo Giulia 2026 è la futura generazione della berlina di segmento D del Biscione. La vettura è stata ufficialmente confermata dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato che ha promesso un debutto di questa auto entro la fine del 2026 dopo che nel 2025 sarà stata svelata la nuova Alfa Romeo Stelvio. Di questa auto per il momento sappiamo che sarà prodotta a Cassino, nascerà su piattaforma STLA Large e se non ci saranno clamorosi cambiamenti sarà solo elettrica al 100 per cento.

Un video ipotizza come cambierà la futura Alfa Romeo Giulia 2026

Di Alfa Romeo Giulia 2026 sappiamo anche che sarà completamente riprogettata rispetto al modello attuale e dunque non si escludono cambiamenti di design abbastanza radicali. Imparato ha lasciato intendere che i designer della casa automobilistica milanese sono al lavoro su questa auto già da qualche tempo come del resto anche sulla nuova Alfa Romeo Stelvio e anche su un futuro SUV di grandi dimensioni che forse arriverà nel 2027 sempre tenendo conto delle condizioni geopolitiche che potrebbero però mutare radicalmente in base a come andranno le elezioni negli Stati Uniti e anche nel vecchio continente.

A proposito di quello che potrebbe essere il look di Alfa Romeo Giulia 2026, qui vi mostriamo un video in cui viene ipotizzato il design di questa auto attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di un video del canale Q-Cars che già nei giorni scorsi aveva fatto un’operazione simile anche con Alfa Romeo Stelvio 2025. Ovviamente si tratta di una pura ricostruzione e dunque non escludiamo che alla fine la vettura possa avere un aspetto completamente diverso da quello che vi mostriamo in questo video che comunque ha già trovato numerosi estimatori tra i fan del Biscione. Vedremo se nel corso delle prossime settimane arriveranno nuovi interessanti aggiornamenti a proposito della futura generazione della famosa berlina del Biscione.