Stellantis: anche a febbraio si conferma leader in Brasile, Argentina e nel mercato sudamericano

Di fronte a un mese impegnativo per il settore automotive, a causa del minor numero di giorni lavorativi e delle festività di Carnevale, Stellantis si è assicurata, ancora una volta, la leadership nei principali mercati del Sud America nel mese di febbraio, essendo l’azienda che ha venduto il maggior numero di veicoli nella regione. Nel secondo mese dell’anno l’azienda ha immatricolato 61.900 veicoli nel mercato sudamericano, con una quota di mercato del 23,5 per cento.

Stellantis ha immatricolato 49.500 veicoli immatricolati in Brasile, con un incremento del 25% rispetto allo stesso mese dell’anno precedent

Nel mercato brasiliano, le vendite di Stellantis sono state pari a 49,5mila unità registrate nel mese di febbraio, pari al 31,8 per cento di quota di mercato, in aumento del 25% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In Argentina, l’azienda ha registrato 7.700 unità vendute nel mese di febbraio, con una quota pari al 32,7 per cento delle vendite totali.

Alla fine dei primi due mesi del 2024, Stellantis ha immatricolato 95,1mila veicoli, con una quota del 30,8% sul totale delle vendite nel mercato brasiliano. Considerando il volume delle vendite, il risultato rappresenta un aumento del 17,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra i 10 modelli più venduti nel Paese a febbraio, considerando tutti i segmenti automobilistici, quattro appartengono ai marchi Stellantis. Tre i modelli Fiat in classifica: il pick-up Strada, con 8.568 immatricolazioni; la Fiat Argo, con 6.507 veicoli venduti; e Mobi, con 6.288 unità immatricolate. Jeep si è assicurata la TOP10 con la Compass, con 4.074 immatricolazioni.

Fiat si è assicurata a febbraio la leadership del mercato brasiliano, con una quota di mercato del 22% e 34.328 unità immatricolate, l’11 per cento in più rispetto al mese precedente e un vantaggio di oltre 10mila unità sul secondo posto. Anche Fiat Strada mantiene il primo posto sul podio come vettura più venduta nel Paese, con 8.568 immatricolazioni. Il marchio aveva anche tre modelli nella Top 5 della classifica. Oltre al pickup Strada, Fiat ha piazzato altri due modelli tra i più venduti in Brasile, con Argo al terzo posto con 6.507 veicoli venduti e Mobi al quarto con 6.288 unità immatricolate, salendo di sei posizioni rispetto al mese precedente. Altro punto di forza è l’ottima partecipazione della Fiat in alcuni segmenti: è rimasta leader nelle berline (28,2 per cento), pickup (37,1 per cento) e furgoni (42 per cento).

Jeep ha raggiunto nel mese di febbraio la leadership nel segmento dei SUV, con 8.677 unità immatricolate e una quota nella categoria del 15,6 per cento. Considerando i volumi di vendita, il brand è stato quello che è cresciuto di più nel segmento, con un incremento del 13 per cento rispetto al mese precedente. Sempre a proposito di Stellantis, Jeep si è assicurata la leadership anche nei SUV medi con Compass, che ha aumentato la propria partecipazione nella categoria con una quota del segmento del 36,9 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto a gennaio. Con 4.074 unità vendute, la Compass si è comunque assicurata la seconda posizione nella classifica generale di tutti i SUV.

Bene anche la Renegade che ha venduto più di 3.500 veicoli, il che corrisponde ad una quota nel segmento del 9,6 per cento, la più alta per il modello negli ultimi sei mesi. Inoltre, ha registrato una crescita per il secondo mese consecutivo anche nel segmento dei B-SUV. La Commander, la prima Jeep progettata e sviluppata in Brasile, ha ottenuto 1.075 immatricolazioni.

Nel mese di febbraio la Ram ha conquistato una quota del mercato brasiliano pari all’1,7 per cento, considerando tutti i segmenti, con 2.577 immatricolazioni. Dall’inizio dell’anno, il marchio ha venduto 4.854 unità, registrando una crescita del 285 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rampage continua ad essere uno dei maggiori momenti salienti di febbraio. Le sue vendite lo hanno portato nella Top 3 dei pick-up più venduti sul mercato nel mese, considerando i pick-up intermedi, medi e grandi. Nel secondo mese dell’anno, Rampage ha venduto 2.101 unità e da inizio anno ha già venduto 3.786 unità, superando importanti concorrenti nel segmento dei pick-up.