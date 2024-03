Stellantis: il partner Charge Enterprises dichiara bancarotta

Charge Enterprises, noto produttore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, che in passato aveva fatto accordi di collaborazione con Stellantis e General Motors ha chiesto il fallimento al tribunale fallimentare del Delaware il 7 marzo, con un piano di ristrutturazione sostenuto da Arena Investors, a cui cederà il 100% della sua proprietà. La società, infatti, non è riuscita a recuperare circa 9,9 milioni di dollari di asset dal suo consulente finanziario Korr Acquisitions Group, accusato di aver violato i doveri fiduciari nel novembre 2023.

Secondo Bloomberg Charge cederà la propria attività al suo finanziatore senior, Arena Investors

Korr aveva anche declinato l’offerta di comprare azioni Charge ordinarie per 5 milioni di dollari secondo un accordo di acquisto di titoli firmato l’11 agosto 2023, come indicano i documenti del tribunale. Charge non ha potuto pagare 25,8 milioni di dollari in titoli non convertibili a Arena, scaduti il 19 novembre 2023, a causa del deficit causato dal blocco dei fondi di investimento e dal mancato acquisto delle azioni da parte di Korr, come risulta dai documenti del tribunale. Arena ha mandato lettere di mora al debitore nel mese di novembre.

Lo scorso 8 gennaio 2024 Charge ha citato in giudizio Korr e il suo fondatore Kenneth Orr davanti alla Corte Suprema di New York per aver violato i doveri fiduciari, arricchendosi senza motivo, abusando della fiducia, appropriandosi indebitamente e commettendo altre frodi. Ricordiamo che Stellantis ha scelto lo standard di ricarica Tesla NACS per il Nord America e ha lavorato con Charge Enterprises per mettere caricabatterie per veicoli elettrici nei suoi più di 2.600 concessionari negli USA. L’azienda ha anche fornito caricabatterie a Volvo, Ford e General Motors.

Charge ha esteso il suo business nel 2023, annunciando il 1° agosto di aver comprato Greenspeed Energy Solutions, un’azienda che fornisce infrastrutture di ricarica, energia solare e stoccaggio di energia, per una cifra fino a 15 milioni di dollari. Come dicevamo poc’anzi, il 28 agosto, Stellantis ha stipulato un accordo con Charge per fornire l’installazione di ricarica di veicoli elettrici ai suoi oltre 2.600 concessionari delle Big 3 negli USA.