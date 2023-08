Stellantis sceglie Charge Enterprises come fornitore di infrastrutture per la rete di concessionari negli 

Stellantis ha annunciato oggi la sua partnership con Charge Enterprises, con cui Charge è diventato un partner per l’installazione di postazioni di ricarica di veicoli elettrici per la rete di oltre 2.600 concessionari Stellantis negli Stati Uniti. Charge diventa il quarto partner consigliato per la preparazione agli EV per i concessionari Stellantis negli Stati Uniti, unendosi a Future Energy, Vehya e AGI.

Stellantis ha selezionato Charge Enterprises per aiutare i concessionari nel loro impegno di elettrificazione

In un altro passo fondamentale per preparare le sue oltre 2.600 concessionarie ai piani di elettrificazione dell’industria automobilistica, Stellantis sta collaborando con Charge Enterprises per supportare l’implementazione nella tempistica richiesta. Charge si differenzia con oltre 150 anni di esperienza nella leadership degli OEM automobilistici per migliorare l’esperienza dei concessionari e supportare i requisiti per fornire un’implementazione dell’infrastruttura sicura, affidabile, scalabile e flessibile.

“Mentre i nostri partner nel settore automobilistico passano alla vendita e all’assistenza di veicoli elettrici, il nostro obiettivo è fornire ai nostri oltre 2.600 concessionari statunitensi opzioni di alta qualità che soddisfino le loro esigenze individuali di integrazione di veicoli elettrici in ogni area dell’attività di concessionaria”, ha affermato US Responsabile delle vendite Jeff Kommor. “Charge è dotata dell’esperienza automobilistica, dell’approccio incentrato sul cliente e delle competenze tecniche necessarie per aiutare a supportare i nostri concessionari e rendere questa implementazione sicura, affidabile, scalabile e flessibile per le richieste future”.

In qualità di partner infrastrutturale esperto, la formazione del cliente, la gestione dei progetti, la progettazione, l’ingegneria e l’installazione di Charge forniranno una soluzione a servizio completo per i rivenditori.

“Tutti i concessionari con cui collaboriamo apprezzano il nostro approccio dedicato e la nostra mentalità attenta a fornire soluzioni oggi, preparando al tempo stesso i nostri clienti per le esigenze infrastrutturali dei veicoli elettrici di domani”, ha affermato Mark LaNeve, presidente di Charge. “Rimaniamo impegnati ad aiutare il maggior numero di concessionari di automobili in tutto il Paese a realizzare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici tanto necessarie, mentre rimaniamo concentrati sul soddisfare le esigenze dei concessionari Stellantis, che stanno facendo un ottimo lavoro soddisfacendo le esigenze dei loro clienti”.

Nell’ambito del piano Dare Forward 2030, Stellantis sta preparando il percorso affinché il 50 per cento delle vendite negli Stati Uniti siano veicoli elettrici a batteria entro la fine di questo decennio. La società prevede di offrire più di 25 veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti entro il 2030. Stellantis è una delle sette case automobilistiche leader a livello mondiale, tra cui BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia e Mercedes-Benz Group, che crea una joint venture per accelerare la transizione ai veicoli elettrici in Nord America, rendendo la ricarica dei veicoli elettrici più comoda e accessibile e affidabile