Stellantis registra ottime performance nel mercato auto in Europa a febbraio e in tutto il 2024

Stellantis prosegue il trend positivo delle vendite che l’ha portata in crescita per tutto il 2023 e lo scorso gennaio. Nel perimetro EU29, a febbraio Stellantis registra una crescita dei volumi (autovetture e veicoli commerciali) su base annua del 12,1 per cento, corrispondente a una quota di mercato del 20,3 per cento, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a un anno prima e di 0,6 punti percentuali rispetto al gennaio di quest’anno, portando la quota da inizio anno al 20 per cento.

Stellantis si conferma in crescita in Europa in questo inizio di 2024

Il Portogallo, con una notevole crescita delle vendite del 29,4 per cento, Francia, Germania e Italia, si distinguono per l’aumento della quota di mercato rispetto all’anno precedente. In Francia, grazie al successo della campagna nazionale di leasing sociale, Stellantis è leader di mercato e sale del 18,5 per cento, ovvero 5 punti in più rispetto alla tendenza del mercato.

In Italia, Stellantis sale del 15,6 per cento (autovetture e veicoli commerciali) rispetto all’anno precedente e si conferma leader del mercato: 6 modelli tra i primi dieci, con la Fiat Panda sempre al primo posto. In Germania, Stellantis sale del 13,6 per cento, con una quota di mercato che cresce di 0,7 punti percentuali e arriva al 13,2 per cento. Un aumento notevole delle vendite si verifica anche in Austria, Polonia, Portogallo, Spagna (in Iberia, Stellantis è leader di mercato a febbraio e da inizio anno), Regno Unito e in altri Paesi europei.

La business unit veicoli commerciali Stellantis Pro One, che mette a disposizione un’ampia gamma di veicoli per i professionisti, versatili e disponibili con tutte le tipologie di alimentazione, rafforza una quota di mercato di oltre il 30 per cento, con un +15,9 per cento di volumi rispetto all’anno passato e con una crescita rilevante nel mercato BEV (autovetture e veicoli commerciali), Stellantis prosegue la sua crescita, con una salita del 7 per cento su base annua, ottenendo una quota di mercato del 14,7 per cento in Europa e la leadership in vari segmenti BEV, dimostrando un progresso costante rispetto all’ultimo trimestre del 2023 e al mese di gennaio 2024, e regalando a Stellantis il primo posto in molti mercati europei di rilievo.

In Francia, i volumi dei BEV salgono con una crescita a due cifre (+76 per cento), arrivando a una eccezionale quota di mercato del 37,1 per cento, +9,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente e +4,2 punti percentuali rispetto alla quota sul mercato totale di tutte le tipologie di alimentazione (32,9 per cento) tutti i Paesi europei.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer dell’Europa allargata ha dichiarato: “I dati di febbraio 2024 mostrano che i nostri marchi e prodotti crescono in modo costante in Europa”, ha dichiarato “Le vendite di veicoli elettrici proseguono la loro ascesa e la leadership nel mercato dei veicoli commerciali di Stellantis Pro One è imponente per tutte le alimentazioni, puntando su una gamma totalmente nuova. Se otteniamo questi risultati è grazie alla fiducia che i clienti mantengono nei nostri prodotti e nei nostri brand. Nel 2024 proseguiremo il nostro lavoro e siamo pronti a lottare per la leadership con l’arrivo di molti nuovi prodotti entusiasmanti”.

Stellantis

“Mentre ci impegniamo per rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti nel contesto del nostro piano strategico Dare Forward 2030, è essenziale che l’intero ecosistema sostenga questa transizione. I governi, i fornitori di infrastrutture di ricarica e i produttori automobilistici devono cooperare per stimolare la domanda del mercato. Questo sforzo congiunto è fondamentale perché l’adozione si diffonda e si raggiunga la mobilità sostenibile. Insieme possiamo costruire un futuro più green per l’industria automobilistica e per l’ambiente”, ha concluso Hochgeschurtz.