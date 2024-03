Stellantis Pro One è leader nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna

Stellantis Pro One, l’offerta di veicoli commerciali commercializzata in Spagna con i marchi Citroën, Fiat, Opel e Peugeot, continua a consolidare la sua posizione di leadership nel mercato spagnolo dell’automotive. Con oltre una vendita su tre, corrispondente al 36,6 per cento e un totale di 8.845 immatricolazioni, questi veicoli rappresentano una scelta affidabile e versatile per aziende, liberi professionisti e sempre più clienti privati.

Stellantis Pro One conferma anche la prima posizione nel mercato dei veicoli commerciali elettrici

Ciò che rende questa offerta così attraente è la sua lunga storia di affidabilità, versatilità e robustezza. I modelli di Stellantis Pro One si sono evoluti nel corso degli anni, sia in termini di tecnologia che di prestazioni, per soddisfare le mutevoli esigenze dei loro clienti. Sia che si tratti di aziende alla ricerca di veicoli commerciali efficienti per le loro attività, o di famiglie che apprezzano lo spazio e il comfort offerti da questi veicoli, Stellantis Pro One ha qualcosa da offrire a tutti.

Un punto di forza particolare di Stellantis è la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali 100 per cento elettrici. Con 366 immatricolazioni e una quota del 37,9 per cento, l’azienda si conferma come pioniere nella mobilità sostenibile. Tra i modelli più popolari spicca il Citroën Berlingo, che guida il segmento dei veicoli commerciali leggeri con 1.125 immatricolazioni, segnando un aumento del 19,6 per cento rispetto all’anno precedente e conquistando il 20,7 per cento della sua categoria. Anche il Peugeot Rifter si distingue, occupando la terza posizione con 1.207 unità vendute.

Non solo Stellantis vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali direttamente nel nostro Paese. Nel Centro di Vigo vengono assemblati modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, comprese le relative versioni elettriche. Questo non solo garantisce un’offerta più diversificata sul mercato spagnolo, ma contribuisce anche all’economia locale e alla creazione di posti di lavoro.

In conclusione, Stellantis Pro One continua a dimostrare la sua forza nel mercato degli veicoli commerciali in Spagna, offrendo una gamma completa di modelli che soddisfano le esigenze di una vasta gamma di clienti. Con un occhio alla sostenibilità e alla continua innovazione, l’azienda è ben posizionata per mantenere la sua posizione di leader anche in futuro.