Stellantis Autonomy celebra la Giornata internazionale della donna

Per celebrare la “Giornata Internazionale della Donna”, Stellantis Autonomy propone nuovamente i video “Storie da Raccontare” #UnaMarciaInPiù”. In questa avventura entusiasmante, prodotta da Wider Digital, il famoso atleta e benefattore di motocross freestyle, Vanni Oddera, ha accompagnato Arianna Talamona su una DS 7 per una sfida eccezionale tra le imponenti montagne del Monterosa.

Arianna, valorosa atleta paralimpica di nuoto che soffre di una malattia neurologica rara fin dalla nascita, è la protagonista di questa incredibile avventura. Con la sua dedizione e la sua grinta, ha mostrato di avere “UnaMarciaInPiù”, raggiungendo il titolo mondiale nel suo sport. Ma il suo animo da campionessa non si ferma qui, sfidando la paura stessa.

Nell’Esperienza Action con Vanni, Arianna ha affrontato con coraggio la discesa dalla funivia, appesa tra le vette delle montagne. La sua storia è un canto al coraggio e all’indipendenza, e durante il suo tragitto con Vanni, ha raccontato il significato profondo che anima le sue avventure: la sensazione di libertà e indipendenza che prova nel guidare.

“Questa incredibile esperienza con Arianna è anche una testimonianza dei valori del programma Autonomy, che si dedica a rendere le auto del Gruppo Stellantis accessibili e adattabili a tutti, compresi coloro che hanno limitazioni motorie, sensoriali o intellettive” ha affermato Salvatore Cardile, Responsabile Marketing & Communication LCV per Stellantis in Italia & Autonomy Manager.

Creato in Italia nel 1995 con il marchio Fiat, oggi il programma Autonomy si applica a tutti i brand di Stellantis. In particolare, il programma mette a disposizione auto modificate con dispositivi di guida e di trasporto in carrozzina adatti alle diverse disabilità motorie e offre un’assistenza qualificata e condizioni commerciali vantaggiose per l’acquisto di una nuova auto.

In Italia ci sono anche 15 Centri di Mobilità, strutture specializzate dove le persone disabili possono ricevere la consulenza necessaria per ottenere la Patente Speciale di guida. Essenziale per il programma la collaborazione con i maggiori allestitori del settore.