Stellantis si consolida come gruppo automobilistico leader in Argentina nel 2024

Con un inizio di anno straordinario, Stellantis continua a rafforzare la sua posizione di primato nel mercato automobilistico argentino. Nei primi due mesi del 2024, il gruppo ha registrato vendite di 19.553 unità, confermando una solida quota di mercato del 35 per cento.

Il 2024 di Stellantis in Argentina sembra essere partito con il piede giusto

Stellantis è rinomata per essere la casa di alcuni dei marchi più iconici nel panorama automobilistico argentino, tra cui Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, i quali godono di una notevole accettazione da parte del pubblico locale. Fiat ha brillato con 8.488 unità vendute, seguita da Peugeot con 6.064 unità, Jeep con 2.410 unità e Citroën con 2.121 unità. Inoltre, il lancio del nuovo pick-up Ram Rampage ha catturato l’attenzione del mercato. DS Automobiles ha consolidato la sua presenza nel segmento premium, evidenziando l’ampia gamma di offerte del gruppo.

I modelli più venduti nel mercato argentino rimangono Fiat Cronos e Peugeot 208, che non solo dominano le classifiche di vendita, ma si distinguono anche per l’alto tasso di componenti nazionali utilizzati. Con una percentuale di integrazione nazionale del 48% per la Fiat Cronos e del 42% per la Peugeot 208, Stellantis riafferma il suo impegno per la produzione locale e la soddisfazione del cliente.

Stellantis ha iniziato il 2024 consolidando la sua leadership non solo in Argentina, ma anche in Brasile e nell’intera regione sudamericana. A gennaio, il gruppo ha raggiunto una quota di mercato del 23,6% in Sud America, confermando la sua posizione di primo piano nel settore automobilistico della regione.