Salone di Ginevra: confermata l’edizione 2025 a febbraio

L’edizione 2024 del Salone di Ginevra, conosciuta anche come Geneva International Motor Show (GIMS), ha segnato una pietra miliare significativa per l’industria automobilistica globale, non solo per il suo storico ritorno, ma anche per le innovazioni presentate e l’eccezionale affluenza registrata.

La 91ª edizione, conclusasi la sera del 3 marzo, ha ospitato 37 espositori, tra cui 19 case automobilistiche, che hanno svelato 23 novità assolute, divise tra 13 prime mondiali e 10 europee, attirando l’attenzione di 168.000 visitatori e più di 2000 rappresentanti dei media accreditati, inclusi oltre 60 canali televisivi.

Salone di Ginevra: tutti i numeri registrati nell’edizione 2024

La kermesse automobilistica ha riscontrato un notevole successo, confermando la sua posizione come uno degli eventi automobilistici più prestigiosi a livello internazionale.

Le prime mondiali, tra cui spiccano modelli come il nuovo Dacia Duster, il prototipo Dacia Sandrider e la Kimera EVO38, insieme alla IM L6, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, dimostrando come il GIMS sia un palcoscenico privilegiato per i produttori di auto che desiderano presentare le loro ultime innovazioni.

Questo elenco di prime mondiali ed europee evidenzia l’importanza del Salone di Ginevra come piattaforma di lancio globale per i nuovi modelli e le tecnologie emergenti nel settore automobilistico.

L’edizione 2024 ha introdotto un nuovo format espositivo, mirato a migliorare l’interazione tra espositori e pubblico, nonché a soddisfare meglio le aspettative dei primi e a offrire un’esperienza amplificata ai secondi.

Tale cambiamento strategico rispecchia la necessità di adattarsi rapidamente all’evoluzione del settore automobilistico, che richiede una maggiore flessibilità e agilità da parte degli organizzatori di eventi.

In aggiunta, il successo di quest’anno ha già preparato la strada per la prossima edizione del GIMS, in programma dal 17 al 23 febbraio 2025, anticipando un ulteriore slancio per l’industria automobilistica e confermando il ruolo di primo piano del Salone di Ginevra nel calendario degli eventi internazionali del settore.

Il bilancio positivo del Geneva International Motor Show 2024 sottolinea l’importanza di eventi di questo calibro per l’industria automobilistica globale, non solo come vetrina per le ultime novità e tendenze, ma anche come punto di incontro essenziale per costruttori, media e appassionati.