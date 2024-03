Stellantis ha registrato incrementi significativi nelle vendite di auto in Germania a febbraio

Stellantis ha continuato il suo inizio d’anno positivo con significativi incrementi nelle nuove immatricolazioni e nelle quote di mercato in Germania a febbraio. Secondo i dati interni preliminari, nel corso del mese sono state immatricolate quasi 32 mila auto e veicoli commerciali leggeri di tutti i marchi del gruppo, registrando un aumento del 13,9 per cento. Questo ha portato la quota di mercato di Stellantis a salire di quasi 0,8 punti percentuali, attestandosi al 13,2 per cento.

Oltre al principale marchio Stellantis in Germania, anche Opel (con un aumento delle vendite del 26,3 per cento), Citroën (+16,7 per cento) e Peugeot (+11,9 per cento) hanno registrato incrementi significativi nelle loro vendite e quote di mercato, dimostrando una crescita sostanziale. Anche Jeep (+18,8 per cento), Alfa Romeo (+17,4 per cento) e DS Automobiles (+74,6 per cento) hanno visto un aumento significativo delle vendite rispetto a febbraio 2023, contribuendo così a una crescita generale dei volumi per quasi tutti i marchi.

La straordinaria performance di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali leggeri continua a ottenere risultati significativi: con i marchi Citroën, Fiat Professional, Peugeot e Opel, l’azienda ha raggiunto una quota di mercato del 21,4 per cento, registrando un notevole aumento di 1,5 punti percentuali e consolidando la sua leadership nel mercato tedesco nei primi due mesi del 2024. La nuova divisione commerciale Stellantis Pro One ha già superato il traguardo delle 10 mila unità vendute di veicoli commerciali in Germania quest’anno, confermando il suo ruolo di primo piano nel settore.

Lars Bialkowski, a capo di Stellantis Germania, ha espresso soddisfazione per il continuo successo del programma “Fast Start”, evidenziando una crescita costante a tutti i livelli nel mese di febbraio. Con orgoglio, ha sottolineato il consolidamento del secondo posto nel mercato e ha espresso l’obiettivo di migliorare ulteriormente questa posizione nelle settimane e nei mesi a venire.