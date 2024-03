Stellantis: è suo un veicolo commerciale su tre venduto nel Regno Unito

Gli ultimi dati di immatricolazione dei furgoni, pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), rivelano che quasi un furgone su tre venduto nel Regno Unito quest’anno è stato prodotto da Stellantis. Nel 2024 il gruppo automobilistico si conferma il gruppo leader nella produzione di furgoni nel Regno Unito, con un aumento del 10 per cento nel volume, passando da 10.906 a 12.005 veicoli, in un mercato che registra una crescita del 3,8 per cento. Da inizio anno, la quota di mercato dei furgoni del gruppo si attesta al 32,45 per cento.

Stellantis rappresenta quasi un terzo di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito finora quest’anno

Inoltre, Stellantis si posiziona al vertice delle classifiche delle vendite di furgoni a febbraio, con un incremento del 7 per cento nei volumi, arrivando a 5.338 veicoli venduti e una quota di mercato del 32,91 per cento.

Vauxhall si posiziona come il secondo marchio di furgoni più venduto nel Regno Unito da inizio anno, con un totale di 4.376 unità vendute. Il marchio ha anche dominato le vendite di furgoni elettrici a febbraio. Inoltre, insieme a Peugeot, Citroën e FIAT Professional, Vauxhall è uno dei pochi marchi che offre una variante completamente elettrica su tutta la sua gamma di furgoni, dimostrando un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore automobilistico.

Il Citroën Berlingo si conferma come il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito sia a febbraio che da inizio anno, con un totale di 2.299 unità vendute. Nel frattempo, FIAT Professional ha ottenuto un notevole aumento del 65 per cento nelle vendite di furgoni a febbraio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 630 veicoli venduti.

Lee Titchner, direttore di Pro One LCV presso Stellantis UK, ha espresso soddisfazione per l’aumento del 10 per cento nei volumi dei furgoni rispetto all’anno precedente, con uno su tre furgoni venduti nel Regno Unito fino ad ora prodotto da Stellantis. Titchner ha definito questo un inizio d’anno positivo, evidenziando la popolarità della gamma di furgoni aggiornata del marchio. Questa gamma si distingue per l’introduzione di nuovi propulsori elettrici, oltre a offrire notevole praticità e tecnologia all’avanguardia.

Stellantis si distingue come l’unico produttore di furgoni in larga scala nel Regno Unito. Di recente, il gruppo ha annunciato che la produzione dei suoi furgoni medi completamente elettrici avrà inizio presso lo stabilimento di Luton nella prima metà del 2025. Questo renderà Luton il secondo impianto Stellantis nel Regno Unito a produrre veicoli elettrici, seguendo l’esempio di Ellesmere Port, dove la produzione di furgoni elettrici è iniziata nel 2023. Questo impianto rappresenta il primo sito di produzione in serie esclusivamente elettrico nel Regno Unito.