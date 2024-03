Al Museo Dante Giacosa ieri esposta una Fiat 500 fatta di cioccolato

Il 4 marzo 2024, presso il Museo della 500 “Dante Giacosa” di Garlenda, gli amanti della Fiat 500 hanno assistito a un evento straordinario: una replica della celebre vettura interamente realizzata in cioccolato. L’incredibile creazione è frutto della collaborazione tra l’associazione “Amici del Cioccolato” e il rinomato maestro cioccolatiere Nerozzi Valter, durante l’evento “Un Borgo di Cioccolato” tenutosi a Borgo San Dalmazzo CN. Il tema dell’evento, dedicato alla fusione tra la Fiat 500 e i motori, ha attirato l’attenzione del Fiat 500 Club Italia, che ha organizzato un raduno che ha visto la partecipazione di oltre 40 auto, nonostante le avverse condizioni meteorologiche con la presenza della neve.

La reazione di Claudio Bernardi, responsabile del Club per Cuneo, è stata di sorpresa totale quando il presidente dell’Ente Fiera, Fabrizio Massa, ha svelato l’imponente opera d’arte di dimensioni 1,5 x 1 metri, che ha assunto il ruolo di simbolo principale dell’evento. Inizialmente destinata ad essere esposta nei locali del Comune di Borgo San Dalmazzo per un anno, la Fiat 500 di cioccolato ha suscitato grande interesse.

Dopo che Claudio Bernardi ha avanzato la proposta e si è consultato con l’Assessore Fabio Armando e il sindaco Roberta Robbione, è stato gentilmente concesso l’autorizzazione per il trasferimento della Fiat 500 al Museo della 500 “Dante Giacosa”. Questa decisione ha destato grande entusiasmo e gratitudine, come dimostrato dal presidente del Club, Maurizio Giraldi, contattato telefonicamente per anticipare la consegna.

In meno di 24 ore, Claudio ha organizzato la trasferta e ha portato la profumatissima auto a Garlenda a bordo del proprio furgone, accompagnato dalla moglie Erika e dal figlio Fabio. All’arrivo, lo staff della segreteria e il presidente fondatore del Fiat 500 Club Italia, Domenico, hanno accolto con entusiasmo questo imponente trofeo, simbolo di creatività e passione per l’iconica Fiat 500.