Heritage presenta la “500 Tributo Trepiuno” per il 20esimo anniversario della concept

Vent’anni fa, al Salone dell’Auto di Ginevra del 2004, FIAT presentò con grande clamore la concept car Fiat Trepiuno, frutto dell’Advanced Design Studio del Centro Stile FIAT. Questa innovativa idea di mobilità urbana, acclamata sia dal pubblico che dalla critica internazionale, reinterpretava in chiave moderna la leggendaria Fiat 500 del 1957, anticipando al contempo forme e volumi che avrebbero caratterizzato la terza generazione del “cinquino”. Per celebrare questo importante anniversario, il team di Heritage ha ideato la 500 Tributo Trepiuno, destinata ai collezionisti di tutto il mondo.

Questa vettura sarà prodotta, certificata e commercializzata dal dipartimento che preserva il patrimonio storico dei marchi italiani di Stellantis. L’annuncio di questo progetto, parte del programma Reloaded by Creators di Heritage, è stato fatto oggi attraverso una clip in cui Roberto Giolito, allora capo dell’Advanced Design Studio del Gruppo FIAT e attuale responsabile di Stellantis Heritage (Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth), ha svelato i dettagli della nuova creazione e ha ripercorso la sua genesi, partendo dalla Fiat 500 del 1957, passando per il concept Trepiuno del 2004 fino alla 500 del 2007.

La 500 Tributo Trepiuno del 2024, parte del progetto “Reloaded By Creators”, si basa sulla 500 Hybrid attuale, con l’obiettivo di realizzare una vettura speciale che evoca l’atmosfera magica del concept del 2004. Esternamente, si distingue per la livrea bianca ispirata al concept del 2004, i fari posteriori con inserto rosso e i loghi “FIAT” su sfondo blu, richiamando il logo del 1999 creato per il centenario del marchio. Gli interni riprendono l’abbinamento bicolore del concept originale, con sedili rivestiti in pelle pieno fiore bianca e rossa, e plancia decorata con i disegni originali del concept Trepiuno. Ogni esemplare sarà un pezzo da collezione, corredato da Certificazione di Autenticità rilasciata da Heritage.

La concept car Fiat Trepiuno del 2004, presentata al Salone di Ginevra, è stata una spettacolare anteprima delle future linee stilistiche del marchio. Ispirata alla leggendaria Fiat 500 del 1957, la Trepiuno era una citycar moderna, compatta e sicura, che ha segnato l’inizio di una nuova era per FIAT. Il suo successo ha portato alla nascita della nuova generazione della Fiat 500, diventando un simbolo del Made in Italy e un punto di riferimento nel settore automobilistico.