Stellantis anche a febbraio si conferma leader del mercato auto in Portogallo

Stellantis ha concluso il mese di febbraio 2024 con la vendita totale di 7.285 veicoli (+29,4 per cento) dei suoi marchi in Portogallo (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), rappresentando una quota di mercato del 31,8 per cento. Ciò significa che praticamente un veicolo su tre venduto nel Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis.

Con 7.285 immatricolazioni registrate a febbraio e una quota di mercato del 31,8% Stellantis guida il mercato auto portoghese

Il Gruppo ha venduto nel mese di febbraio 6.165 Veicoli Passeggeri, raggiungendo una quota del 30,1 per cento e una crescita del 38,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (il mercato è cresciuto del 27,6 per cento), e 1.120 Veicoli Commerciali, con una significativa quota del 47,0%. A febbraio, Peugeot si è confermata come la marca leader nell’insieme del mercato (veicoli passeggeri, veicoli commerciali leggeri e la somma dei due), con una quota del 13 per cento.

Nei primi due mesi dell’anno, i marchi Stellantis hanno totalizzato 12.788 unità, rappresentando una quota del 31,2 per cento, con un aumento delle vendite del 21 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ben superiore a quello del mercato (+17,3 per cento). Questo dato colloca Stellantis in testa al mercato totale (Veicoli Passeggeri + Veicoli Commerciali).

Nei mesi di gennaio e febbraio, Stellantis ha immatricolato 10.522 Veicoli Passeggeri, ottenendo una quota del 29 per cento e registrando una crescita del 29,5 per cento rispetto al 2023 (con un mercato in crescita del 17,3 per cento). Per quanto riguarda i Veicoli Commerciali Leggeri (VCL), ha totalizzato 2.268 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 47,8 per cento. In altre parole, praticamente la metà dei Veicoli Commerciali ricercati dai professionisti appartengono ai marchi Stellantis.

Inoltre, il Gruppo automobilistico si conferma leader nel mercato delle basse emissioni (BEV+PHEV) con 1.887 unità vendute nei primi due mesi dell’anno, ottenendo una quota del 17,6 per cento. È anche leader nel segmento dei Veicoli Commerciali 100 per cento elettrici, con un totale di 174 unità immatricolate, rappresentando una quota del 36,8 per cento. Questa costante serie di risultati di vendita positivi contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano strategico “Dare Forward 2030“ di Stellantis, che mira a diventare il leader indiscusso nell’elettrificazione, sia in Portogallo che nel resto del mondo.