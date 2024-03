Ferrari 499P: esordio difficile nella 1812 KM del Qatar

Ferrari – AF Corse ha inaugurato il Campionato Mondiale Endurance 2024 con una prestazione che lascia intravedere potenzialità non ancora completamente espresse durante la 1812 KM del Qatar.

Nell’ardua competizione tenutasi sul Lusail International Circuit, le tre Ferrari 499P hanno affrontato una serie di sfide che hanno influenzato il loro posizionamento finale.

Ferrari 499P: inizio non molto positivo per le tre hypercar nel FIA WEC 2024

La 499P n°50, affidata al trio Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e la n°51, guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, hanno rispettivamente concluso l’evento in ottava e 14ª posizione. Un risultato che, nonostante non rifletta pienamente le ambizioni e le capacità del team e dei piloti, fornisce spunti importanti per le future strategie competitive.

È stata però la Ferrari 499P n°83, condivisa da Yifei Ye, Robert Shwartzman (entrambi alla prima esperienza nel mondiale endurance con la scuderia di Maranello) e Robert Kubica, a ottenere il miglior risultato per il team, tagliando il traguardo in quinta posizione.

Questo piazzamento ha permesso all’equipaggio di salire sul secondo gradino del podio nella classifica FIA World Cup for Hypercar Teams, conquistando preziosi punti sia per la classifica Piloti che per quella riservata ai Team.

La gara, che ha visto le 499P impegnate in un contesto di gara particolarmente complesso, è stata segnata da contatti e penalità che hanno richiesto interventi ai box, limitando la capacità degli equipaggi di lottare per le posizioni di vertice nonostante un inizio promettente.

Malgrado gli ostacoli, il team Ferrari – AF Corse lascia il Qatar con punti importanti sia nella classifica Piloti che in quella Costruttori, pronti a rivolgere lo sguardo verso la prossima sfida: la 6 Ore all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, prevista per il 21 aprile.

Questo appuntamento rappresenta un’opportunità molto importante per Ferrari di dimostrare la resilienza e la competitività che la caratterizzano nel panorama del motorsport internazionale.