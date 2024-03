Ferrari 499P: partenza dalla seconda e quarta fila in Qatar

Nel contesto del Campionato Mondiale Endurance 2024, le Ferrari 499P del team Ferrari – AF Corse sono pronte a spiccare nella 1812 KM del Qatar, evento inaugurale del FIA WEC 2024, che avrà luogo proprio oggi, sabato 2 marzo, presso il Lusail International Circuit.

Questo appuntamento, caratterizzato da una durata di 10 ore di gara, vedrà il semaforo verde accendersi alle 09:00 (ora italiana), introducendo una sfida di resistenza che mette alla prova tecnica, strategia e sinergia di squadra.

Ferrari 499P: le tre hypercar sono pronte per la prima gara della stagione 2024 del FIA WEC

La posizione in griglia delle hypercar del cavallino rampante è stata determinata dalla sessione di Hyperpole, un format introdotto nel mondiale endurance a partire da questa stagione, che vede competere le 10 vetture più veloci in qualifica per le posizioni di partenza.

In questo contesto, Antonio Fuoco – al volante della 499P n°50 condivisa con Miguel Molina e Nicklas Nielsen – ha ottenuto un lodevole quarto posto, assicurandosi una posizione nella seconda fila.

Tale risultato ha preceduto di quattro posizioni il compagno di squadra Antonio Giovinazzi, che ha portato la 499P n°51 – completata dall’equipaggio Alessandro Pier Guidi e James Calado – a qualificarsi per la quarta fila.

Un’ulteriore sfida attende la 499P n°83 del team AF Corse, che vede i piloti Yifei Ye, Robert Shwartzman e Robert Kubica affrontare la gara dalla 12ª posizione, dopo una qualifica impegnativa per Ye.

Durante la Hyperpole, disputatasi in condizioni climatiche con temperatura dell’aria a 20 °C e dell’asfalto a 28.5 °C, Fuoco e Giovinazzi hanno entrambi migliorato le loro prestazioni rispetto ai 12 minuti di qualifica, fermando i cronometri rispettivamente a 1:39.976 e 1:40.224, avvicinandosi così alla pole position occupata dalla Porsche di Matt Campbell.

Le dichiarazioni dei piloti

Le dichiarazioni dei piloti riflettono un approccio strategico e determinato alla gara. Antonio Fuoco ha sottolineato la complessità delle sessioni di qualifica e Hyperpole, evidenziando il lavoro di squadra e l’impegno nel migliorare costantemente le performance.

La sua visione per la gara sottolinea l’importanza di una partenza da una posizione vantaggiosa, pur riconoscendo le sfide poste dalle variabili di gara, come le fluttuanti temperature che caratterizzano il Circuito di Lusail.

Antonio Giovinazzi ha messo in luce la competitività dell’accesso alla Hyperpole, sottolineando la vicinanza dei tempi tra le vetture e la consapevolezza che la gara si preannuncia lunga e combattuta, con la squadra pronta ad affrontare le dinamiche di gara per contendere le posizioni di vertice.

Il team Ferrari – AF Corse si presenta quindi al via della 1812 KM del Qatar con determinazione e strategie affinate, pronti a dimostrare il valore delle Ferrari 499P in un contesto di gara che promette intensità e sfide tecniche, con l’obiettivo di iniziare la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship con risultati significativi.