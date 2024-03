Ferrari 296 LMGT3: inizio positivo per le due auto da corsa

Nel cuore del deserto qatariota, il Lusail International Circuit ha accolto le prime fasi del Campionato Mondiale Endurance 2024, segnando il suo inizio ufficiale. Il focus è rapidamente caduto sulle prestazioni delle due Ferrari 296 LMGT3.

Durante la prima giornata di prove libere, entrambi gli equipaggi hanno portato a termine il programma di test previsto, con la n°54 e la n°55 che hanno completato rispettivamente 68 e 71 giri. Questi test hanno permesso di raccogliere dati importanti in previsione delle qualifiche e della competizione vera e propria.

Ferrari 296 LMGT3: le vetture n°54 e n°55 completano i primi 139 giri sul Lusail International Circuit

Durante le Prove Libere 1, le condizioni ambientali si sono rivelate particolarmente sfidanti a causa dei forti venti che hanno sollevato sabbia sulla pista. Nonostante ciò, l’equipaggio composto da François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera, alla guida della 296 LMGT3 n°55, ha ottenuto un secondo posto con un tempo di 1:55.983, impresso dall’italiano. A stretto giro, Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, al volante della vettura n°54, hanno segnato un tempo di 1:56.069, posizionandosi al terzo posto.

Il secondo turno di prove libere ha visto un’ulteriore escalation delle performance per le squadre di Vista AF Corse. Con Simon Mann al volante, la Ferrari 296 LMGT3 n°55 ha conquistato il primo posto con un tempo di 1:55.190. Francesco Castellacci, guidando la vettura n°54, ha ottenuto il secondo posto con un tempo di 1:55.445, delineando prospettive promettenti per le successive fasi della competizione.

Il programma prevede un ritorno in pista oggi per le Prove Libere 3, dalle 09:00 alle 10:00 (ora italiana), seguite dalle qualifiche, dalle 14:00 alle 14:12 (ora italiana). Le migliori 10 vetture accederanno poi alla Hyperpole, prevista per le 14:40 (ora italiana).

L’evento culminerà con la 1812 KM del Qatar, che prenderà il via domani alle 09:00 (ora italiana). La precisione e la strategia saranno fondamentali in questa fase iniziale del campionato, con Ferrari e le sue Ferrari 296 LMGT3 che si posizionano come protagonista indiscusso nella ricerca della supremazia nel motorsport globale.