Alfa Romeo E-SUV: sarà uno dei più sportivi nella sua categoria

Il 2027 dovrebbe essere l’anno del nuovo Alfa Romeo E-SUV. Questo veicolo non ha ancora un nome ma siamo sicuri che in futuro sarà uno dei maggiori protagonisti nel rilancio globale di Alfa Romeo che sotto Stellantis vuole diventare una sorta di marchio globale premium.

La sportività sarà una delle caratteristiche più accentuate del futuro Alfa Romeo E-SUV che vedremo nel 2027

Come ammesso dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato si lavora già da tempo al nuovo Alfa Romeo E-SUV che a quanto pare sorprenderà molto per il suo stile come anticipato dallo stesso Imparato nel corso di una recente intervista.

L’Alfa Romeo E-SUV è un veicolo concepito e progettato con l’obiettivo di ottenere risultati significativi nei mercati chiave come Stati Uniti e Cina. Questi due mercati rappresentano una priorità per il marchio milanese, che mira ad incrementare in modo significativo le vendite e a conquistare quote di mercato preziose. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come un marchio premium di rilievo a livello globale, affermandosi definitivamente nel panorama automobilistico internazionale.

Al momento non si sa molto di questa auto. Sappiamo che sarà solo elettrica, che la piattaforma sarà una versione allungata della STLA Large e che avrà uno stile molto sportivo e filante per essere una vettura di quasi 5 metri. Alfa Romeo E-SUV rappresenterà l’apice dell’eccellenza di Alfa Romeo in termini di design, tecnologia, lusso e prestazioni. La sua gamma di motori sarà esclusivamente elettrica, offrendo una vasta scelta di potenza. Si partirà da una versione entry level con 350 cavalli, passando per una versione intermedia di circa 700 cavalli, fino ad arrivare al modello di punta Quadrifoglio, il quale potrebbe superare i 1.000 cavalli di potenza, garantendo prestazioni straordinarie.

La futura Alfa Romeo E-SUV, segnando il ritorno della casa milanese nel segmento E dopo diversi anni, potrebbe essere accompagnata da un’altra vettura, la quale potrebbe fare il suo debutto nel 2028. Si tratterebbe di una berlina coupé ad altissime prestazioni, concepita non come un veicolo in edizione limitata, ma come una proposta per il mercato di massa.