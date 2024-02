Citroën Ami entra nella flotta della Croce Rossa Spagnola

Con un design diverso, la sua tecnologia 100% elettrica, la sua vocazione all’essenziale, il suo comfort, la sua personalizzazione su richiesta e la possibilità di guidarla senza bisogno della patente di tipo B, la Citroën Ami rappresenta una rivoluzione. Incarna il meglio della tradizione innovativa di Citroën nel campo della mobilità. È sinonimo di libertà sia nel centro delle grandi città, dove è possibile accedervi a qualsiasi ora e si muove come un pesce nell’acqua grazie alle sue dimensioni e manovrabilità, sia di una soluzione di mobilità tra comuni. Offre mobilità agile e senza restrizioni.

Citroën Ami con le sue caratteristiche miglior alleato per la Croce Rossa in Spagna

Le sue zero emissioni di CO 2 ti consentono di accedere alle zone a basse emissioni dei centri città, con una guida semplice e silenziosa, anche durante i picchi di inquinamento. I suoi 75 km di autonomia si adattano perfettamente alla maggior parte dei percorsi urbani e periurbani. Supera di gran lunga la distanza media percorsa quotidianamente nelle aree metropolitane.

La vocazione pratica della Citroën Ami si riflette nella sua tecnologia. La sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, una delle tecnologie più avanzate sul mercato, consente una ricarica completa in sole 3 ore con una presa standard da 220 V grazie al cavo di bordo. Facile come uno smartphone. La batteria è posizionata sotto il pavimento dell’abitacolo, per ottenere il massimo spazio interno. Il cavo può essere riposto in modo intelligente nella portiera del passeggero. Inoltre, Ami può essere ricaricata anche presso un punto di ricarica tramite cavo adattato (opzionale) o presso una stazione di ricarica pubblica. Il suo motore da 6 kW gli permette di raggiungere una velocità di 45 km/h.

Per la loro praticità, due unità della Citroën My Ami, fornite da Citroën Spagna, si uniscono alla flotta della Croce Rossa spagnola nella Comunità di Madrid. Saranno disponibili presso le diverse sedi di questa organizzazione nella regione di Madrid e parteciperanno a tutti i tipi di azioni, dalla promozione di iniziative come la Lotteria d’Oro o il Giorno della Bandierina o diverse campagne di sensibilizzazione alle missioni di supporto logistico nei servizi di sicurezza