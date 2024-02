Ferrari estende la sua partnership con Harman in F1

Harman, specializzata in tecnologia elettronica per automobili e sussidiaria di Samsung Electronics Co. ha confermato il proseguimento della partnership ufficiale con la Scuderia Ferrari per un’altra stagione di Formula Uno. Questa collaborazione non si limita al marketing in pista ma si estende anche alla tecnologia per le auto di serie, con Ferrari che diventa il primo produttore di automobili a implementare una serie di soluzioni del sistema di monitoraggio in cabina di Harman, chiamato Harman Ready Care, per le sue prossime vetture di produzione.

“La partnership tra Harman Automotive e Ferrari è fondata su un impegno collaborativo per spingere i limiti dell’esperienza automobilistica”, ha dichiarato Christian Sobottka, Presidente di Harman Automotive. “Dopo un primo anno di collaborazione di successo, siamo entusiasti di continuare questa partnership con la Scuderia Ferrari per una nuova e emozionante stagione di gare nel 2024. Sul fronte stradale, espanderemo ulteriormente la nostra collaborazione tecnica con Ferrari introducendo una serie di funzionalità chiave di sicurezza Ready Care per i suoi clienti.”

Nella stagione di Formula 1 del 2024, i due marchi daranno vita a sinergie attraverso una campagna di marketing integrata, focalizzata sull’impegno comune per l’innovazione e l’eccellenza. Per le auto stradali, Ferrari introdurrà il sistema di monitoraggio dello sguardo di Harman Ready Care, che permette di rilevare se il conducente è distratto e di avvertirlo affinché ritorni a concentrarsi sulla guida. Ready Care, parte della linea di prodotti Ready di Harman, rappresenta il primo sistema di rilevamento interno a circuito chiuso con interventi personalizzati, progettato per mantenere l’attenzione del conducente sulla strada. Utilizzando l’intelligenza artificiale, il machine learning e le neuroscienze, è in grado di individuare segni di distrazione e sonnolenza del conducente.

L’ulteriore sviluppo della partnership con Ferrari rappresenta l’ultimo traguardo nel percorso di Harman Automotive verso l’essere il principale fornitore di tecnologia automobilistica, offrendo le esperienze più avanzate all’interno dell’abitacolo.