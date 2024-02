Stellantis Pro One ha ottenuto risultati straordinari nel 2023

La strategia Stellantis Pro One per i veicoli commerciali ha ottenuto risultati notevoli nel 2023, contribuendo significativamente ai ricavi totali dell’azienda. Questo successo evidenzia la posizione di forza di Stellantis Pro One nei mercati globali e la sua ambizione di diventare leader globale nel settore dei veicoli commerciali entro il 2027, in linea con gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030.

Stellantis Pro One ha rappresentato un terzo del fatturato netto di Stellantis nel 2023

La leadership consolidata nel settore dei veicoli commerciali e dei veicoli commerciali elettrici in Europa, insieme alla crescita in Sud America e nel Medio Oriente e in Africa, dimostra la capacità di Stellantis Pro One di penetrare e competere efficacemente in diverse regioni del mondo.

Particolarmente significativa è la crescita delle vendite di pick-up da una tonnellata, evidenziando il successo della strategia di espansione di Stellantis Pro One nei mercati emergenti come Sud America, Medio Oriente, Africa, India e Asia Pacifico.

Nel mercato cruciale del Nord America, Stellantis Pro One ha ottenuto importanti risultati, raggiungendo la seconda posizione nel segmento dei furgoni e la terza posizione generale nella regione. L’introduzione di nuovi veicoli commerciali come il Ram ProMaster BEV e il pick-up Ram 1500 2025 sottolinea l’impegno di Stellantis nell’espandere e migliorare la propria offerta nella regione.

Xavier Peugeot, Senior Vice President di Stellantis, Commercial Vehicles Business, ha sottolineato l’importanza di Stellantis Pro One per l’intero business di Stellantis e l’orientamento verso le esigenze dei clienti. Con il rinnovamento della gamma di furgoni e l’offerta di propulsioni elettrificate, Stellantis Pro One si propone di essere l’alternativa di mercato più adatta alle necessità dei clienti, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere la leadership di mercato entro il 2027, con il supporto e la fiducia dei propri clienti.

Ecco un’analisi dei risultati regionali ottenuti:

Europa 30: Stellantis Pro One ha mantenuto una posizione di leadership nel settore dei veicoli commerciali, con una quota di mercato superiore al 30% e un aumento delle vendite del 15% rispetto all’anno precedente. Inoltre, ha consolidato la sua leadership nel settore dei veicoli commerciali elettrici (BEV), raggiungendo una quota di mercato del 38,8%. Nei mercati chiave come Francia, Italia e Spagna, Stellantis Pro One ha ottenuto risultati eccezionali, confermandosi come il principale fornitore di veicoli commerciali.

India & Asia Pacifico: La presenza di Stellantis Pro One in India e nell’Asia Pacifico è stata caratterizzata da risultati significativi, con un notevole aumento delle vendite per il marchio Ram in Australia e una crescita straordinaria delle vendite per Fiat Professional, trainata soprattutto dalle vendite di camper in Australia e Giappone.

Medio Oriente & Africa: qui la divisione di Stellantis ha registrato una crescita significativa della quota di mercato, che è salita al 21,8%, segnando un aumento di 7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La leadership di mercato è stata consolidata in paesi chiave come Turchia, Algeria, Israele e Tunisia, con il lancio di Fiat Professional in Algeria come ulteriore evidenza del successo della strategia aziendale nella regione.

Nord America: Nel mercato nordamericano, il marchio Ram ha ottenuto un notevole aumento della quota di mercato nel segmento dei furgoni, raggiungendo il 20%. Ram si è posizionato al terzo posto nella regione, con una quota di mercato del 14,8%. In Messico, Peugeot Partner/Rifter ha conquistato la leadership nel segmento dei furgoni di dimensioni compatte, confermando l’attrattiva dei prodotti Stellantis anche in questo mercato.

Sud America: Stellantis Pro One ha mantenuto una posizione di leadership nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 28,6%. Il marchio Fiat ha raggiunto il primo posto nella regione, con una quota del 22,6%, dimostrando la forza della sua offerta di veicoli commerciali leggeri nel Sud America.