Stellantis avvia la prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie 2024

Stellantis ha comunicato oggi l’avvio della prima fase del proprio Programma di riacquisto di azioni proprie, annunciato il 15 febbraio 2024. Questo programma prevede l’acquisto sul mercato di azioni per un massimo di 3 miliardi di euro (esclusi i costi accessori). Per questa prima tranche, Stellantis ha stipulato un accordo con una società di investimento indipendente per l’acquisto di azioni fino a un massimo di 1 miliardo di euro.

Il programma avrà inizio il 28 febbraio 2024 e terminerà non oltre il 5 giugno 2024. Le azioni ordinarie acquistate saranno principalmente annullate, ad eccezione di una quota fino a 0,5 miliardi di euro, che sarà destinata a futuri piani di partecipazione azionaria per dipendenti e piani di compensi basati su azioni. Questa misura mira a incentivare la partecipazione dei dipendenti alla proprietà azionaria, evitando al contempo la diluizione degli attuali azionisti.

I riacquisti saranno effettuati in conformità all’autorizzazione ottenuta dall’assemblea generale degli azionisti nel 13 aprile 2023, fino a un massimo del 10 per cento del capitale sociale della Società. Il prezzo di acquisto per azione non supererà il 110 per cento del prezzo di mercato delle azioni sul NYSE, Euronext Milano o Euronext Parigi, calcolato sulla base della media dei prezzi più alti nei cinque giorni di negoziazione precedenti l’acquisto.

Attualmente, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha ancora l’autorizzazione per l’acquisto di circa 181 milioni di azioni, detenendo attualmente 142.090.297 azioni ordinarie proprie, corrispondenti al 3,52 per cento del capitale sociale totale emesso.