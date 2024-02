Carlos Tavares: “Leapmotor è una grande opportunità per Stellantis”

In occasione della relazione annuale del gruppo Stellantis si registrano le dichiarazioni del CEO dell’azienda Carlos Tavares. Il manager portoghese ha affermato: “Nel 2023, ho spesso sottolineato l’importanza dell’azione rispetto alle parole e abbiamo rafforzato il nostro impegno su questo principio. Abbiamo confermato la nostra abilità di agire, innovare e adattarci come un’azienda tecnologica focalizzata sulla mobilità sostenibile, pronta ad affrontare le sfide e perseguire i nostri obiettivi con determinazione.: ‘Con la forza della nostra diversità, guidiamo il modo in cui il mondo si muove.”

“La significativa trasformazione in atto nel nostro settore è percepita come un’opportunità, non come una minaccia, per rivoluzionare lo status quo, ridefinire il nostro percorso e dimostrare la nostra leadership.”Anche se non sempre perfetti, abbiamo le persone e la mentalità per farlo. Il Piano Dare Forward 2030 rappresenta la nostra audace tabella di marcia e lungo questo percorso, nonostante le avversità, abbiamo già ottenuto alcune incredibili vittorie, creando valore per i nostri stakeholder”. Queste sono le parole del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, durante la presentazione della relazione annuale dell’azienda.

“Nel corso dell’anno appena trascorso, abbiamo investito 1,4 miliardi di euro in Leapmotor, un produttore di componenti originali per veicoli a energia alternativa, e attualmente deteniamo approssimativamente il 21% delle azioni della società. Questo ci posiziona in prima linea nel sostenere la loro promettente crescita in Cina e le opportunità di espansione globale attraverso la nuova joint venture Leapmotor International, che gestiremo. Affrontiamo attivamente una lacuna nel nostro modello di business e ora possiamo beneficiare della competitività di Leapmotor sia in Cina che all’estero. Leapmotor rappresenta una grande opportunità per Stellantis non solo in Cina ma anche nel resto del mondo”, ha concluso Carlos Tavares.