Nuova Dodge Charger: con un teaser Stellantis conferma il debutto il 5 marzo

La nuova Dodge Charger sta per arrivare. Il prossimo 5 marzo alle ore 11 ora americana la casa automobilistica che fa parte del gruppo Stellantis svelerà il suo nuovo modello. La notizia è stata appena confermata con un teaser in cui viene indicata la data esatta per il debutto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante nella gamma di Dodge come vero spartiacque tra il glorioso passato e un futuro fatto di muscle car elettriche al 100 per cento ad alte prestazioni.

Il debutto della nuova Dodge Charger avverà il 5 marzo e potrà essere seguito online sul sito di Dodge

La presentazione della nuova Dodge Charger avverrà dunque il prossimo 5 marzo e potrà essere seguita online sul sito ufficiale di Dodge. A presentare la nuova auto elettrica il numero uno della casa automobilistica americana, l’amministratore delegato Tim Kuniskis. Dunque può partire il conto alla rovescia per il debutto di questo atteso modello anticipato prima da alcune foto spia e poi da una serie di immagini teaser pubblicate da Stellantis nelle scorse settimane.

La nuova Dodge Charger Daytona dovrebbe essere introdotta con una variante da 400 volt. La produzione della versione ad alte prestazioni, dotata di architettura elettrica da 800 volt, è programmata per il 2025. La gamma includerà tre livelli di allestimento e due configurazioni di alimentazione. La versione GT sarà l’entry-level, mentre la R/T offrirà interni più lussuosi. La Scat Pack avrà una maggiore potenza e interni premium, e tutti i modelli avranno trazione integrale di serie. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa muscle carr in sede di presentazione.