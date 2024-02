Fiat Pandina: tra 48 ore il debutto

Fiat Pandina è il nome scelto per l’attuale generazione di Panda che il 29 febbraio tra meno di 48 ore sarà svelata presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. La vettura cambia nome per differenziarsi dalla nuova Fiat Panda che farà il suo debutto il prossimo 11 luglio 2024 ma che probabilmente sarà rivelata con le prime immagini già nel corso dei prossimi mesi.

Dopodomani il debutto della Fiat Pandina versione aggiornata dell’attuale generazione

La Fiat Pandina dunque rappresenta l’ultimo restyling del modello attuale che accompagnerà la popolare vettura fino alla fine della sua carriera che presumibilmente avverrà intorno alla fine del 2026. Come abbiamo potuto vedere nelle recenti foto spia emerse dal web le differenze estetiche rispetto alla versione attuale saranno vicine allo zero.

Il restyling della Panda attuale non comporterà grandi cambiamenti: la Fiat Pandina manterrà la sua meccanica ibrida a 48 Volt, ma potrà usufruire di nuove caratteristiche di sicurezza, come il sistema di mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e il riconoscimento dei cartelli stradali, per conformarsi alle nuove direttive dell’Unione Europea per l’omologazione. Inoltre, sarà introdotto un nuovo volante e un cruscotto digitale. Ovviamente non si esclude qualche altro piccolo cambiamento sfuggito alle prime foto spia.

A quel punto tutte le attenzioni per quanto riguarda Fiat si concentreranno sulla nuova Fiat Panda che come dicevamo sarà presentata la prossima estate nel giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia 125 anni di attività. Questa vettura contrariamente alla Fiat Pandina non sarà prodotta in Italia ma nello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. Poi in un secondo momento l’auto sarà prodotta anche a Betim in Brasile per i mercati dell’America Latina e a Kenitra in Marocco per quelli del Nord Africa. Si tratterà del resto di una vettura globale che sarà proposta sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento.