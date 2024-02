Fiat torna a vendere di nuovo il motore diesel in Spagna

La Fiat Tipo ha recentemente fatto un’inattesa mossa tornando a offrire una versione diesel in Spagna, dopo aver abbandonato questa opzione motoristica per concentrarsi esclusivamente sui motori a benzina. Questo cambiamento è avvenuto in risposta alla richiesta persistente di automobilisti che preferiscono il diesel, specialmente nel contesto del mercato europeo delle auto a prezzi accessibili.

Fiat torna a proporre il motore diesel in Spagna sulla Tipo dopo averlo eliminato in precedenza

La gamma della Fiat Tipo è stata ridisegnata per concentrarsi sulle configurazioni più richieste, e l’introduzione della versione diesel rappresenta una svolta significativa. Questo modello, disponibile in diverse varianti di carrozzeria, è ora proposto nelle finiture Base e Cross, sia per la versione Hatchback (5 porte) che per la Station Wagon (Family).

Il motore diesel della Fiat Tipo 2024 è un Multijet da 1,6 litri a quattro cilindri, che eroga una potenza di 130 CV e una coppia massima di 320 Nm. Questo propulsore è abbinato a un cambio manuale a sei marce e a un sistema di trazione anteriore. Le prestazioni includono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi e una velocità massima di 208 km/h. Inoltre, il consumo medio di carburante è di 4,6 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 di 119 g/km secondo il ciclo WLTP.