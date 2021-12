Fiat Tipo: futuro da SUV elettrico per la vettura?

Ci sono ancora grossi dubbi sul futuro di Fiat Tipo. La vettura della principale casa automobilistica italiana non è detto che sopravviva al rinnovamento messo in atto dal gruppo Stellantis a proposito del produttore automobilistico di Torino. Questo nonostante le vendite di questi anni che sicuramente sono state soddisfacenti per la casa di Torino.

Si dice infatti che nei prossimi anni, quando l’attuale generazione della vettura andrà definitivamente in pensione, Fiat Tipo possa venire sostituita con un modello completamente diverso.

Un SUV elettrico prenderà il posto di Fiat Tipo quando l’attuale generazione andrà in pensione?

Si vocifera in particolare che questo modello che prenderà il posto di Fiat Tipo possa essere un SUV elettrico. Al momento non è nemmeno certo che l’auto di Fiat continuerà a chiamarsi nella stessa maniera.

Possibile che alla fine venga scelto un nome totalmente inedito. Inoltre si parla anche della possibilità che Fiat Panda generi una nuova famiglia di auto con esponenti anche nel segmento C. Quindi un’altra ipotesi possibile potrebbe essere che Tipo venga sostituita da una vettura della futura famiglia Panda.

Ovviamente non si può nemmeno escludere che Fiat Tipo venga confermata per un’altra generazione nelle versioni berlina compatta e station wagon. A queste due varianti se ne aggiungerebbe una SUV che a differenza dell’attuale Tipo Cross sarebbe però un SUV vero e proprio.

In ogni caso questo modello con la sua prossima generazione diventerà completamente elettrico dato che Fiat ha deciso progressivamente di togliere i motori a combustione dalla sua gamma per diventare a zero emissioni entro il 2030.

Con il futuro piano strategico di Stellantis, che sarà rivelato nei primi mesi del prossimo anno, dovremo finalmente capire quello che accadrà in futuro nella gamma di Fiat e che fine farà la nuova Tipo.

Ti potrebbe interessare: Fiat: ecco come la principale casa automobilistica italiana ha fatto a risorgere dopo un periodo buio in Brasile