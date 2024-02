Cento anni fa debuttò la Opel 4/12 HP soprannominata ‘Rana’

Progressivamente nel corso del secolo scorso, l’automobile ha cessato di essere un lusso riservato a pochi privilegiati per diventare un mezzo di trasporto accessibile a tutti. Opel è stata una pioniera in questo cambiamento: dopo aver introdotto la “Docktorwagen” 4/8 HP nel 1909, ha fatto un altro passo avanti cento anni fa con l’introduzione della catena di montaggio, ispirata dal sistema visto negli Stati Uniti dai fratelli Fritz e Wilhelm von Opel durante i loro viaggi.

Opel 4/12 HP: 100 anni fa avvenne il debutto della famosa “Rana”

Nell’agosto del 1923, i fratelli Opel si erano riuniti con i loro tecnici e commercianti per discutere il futuro dell’azienda. Fritz aveva proposto l’idea di produrre una nuova piccola utilitaria sulla catena di montaggio, ma aveva incontrato resistenza. Tuttavia, aveva sostenuto che il successo della Citroën 5 CV dimostrava che l’Europa stava entrando nell’era della produzione in serie. Opel aveva l’opportunità di diventare un leader nel settore automobilistico tedesco offrendo modelli più accessibili. Nonostante l’opposizione, alla fine era stata presa la storica decisione di produrre un unico modello su catena di montaggio, più piccolo dei modelli precedenti.

La tensione era palpabile in fabbrica mentre si lavorava alla nuova Opel 4/12 HP. Gli impianti vecchi erano stati smantellati e sostituiti con nuovi, mentre gli ingegneri e i progettisti si erano impegnati a garantire che ogni pezzo fosse stato posizionato correttamente sulla catena di montaggio. Opel aveva avuto il vantaggio finanziario di possedere attrezzature moderne grazie ai proventi delle esportazioni conservati all’estero in valuta estera.

La nuova Opel 4/12 HP era stata progettata per essere robusta, semplice ma innovativa, e adatta alla produzione in serie. Il motore a 4 cilindri da 951 cc con valvole laterali era stato un successo, e la vettura era diventata popolare grazie al suo prezzo accessibile e alle sue prestazioni affidabili. La produzione in catena di montaggio aveva permesso alla casa tedesca di ridurre ulteriormente il prezzo, consolidando la sua posizione nel mercato delle auto di serie.

Nel complesso, la nuova Opel aveva segnato un grande successo per l’azienda, stabilendola come leader nel settore delle auto accessibili e consentendole di resistere alle sfide del mercato automobilistico del tempo.