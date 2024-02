Lancia Ypsilon Cabrio: ecco come sarebbe la versione decappottabile

Il render della nuova Lancia Ypsilon Cabrio, creato da X-Tomi Design e pubblicato su Facebook, offre un’interpretazione intrigante di come potrebbe apparire una versione decappottabile dell’ultima generazione dell’iconica city car italiana. Questo progetto digitale presenta la vettura con due portiere in meno e una capote ripiegabile, creando un’estetica seducente e pronta per l’estate.

Come è noto, la nuova Ypsilon 100% elettrica condivide la sua piattaforma con altri modelli di dimensioni simili di Stellantis, tra cui la Peugeot e-208, l’Opel Corsa Electric, la DS 3 E-Tense e la Jeep Avenger.

Lancia Ypsilon Cabrio: X-Tomi Design ipotizza la versione cabriolet della nuova generazione

Il motore elettrico produce 154 CV (115 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima ed è abbinato a una batteria da 51 kWh. Presto arriverà sul mercato anche una versione con motore a combustione e tecnologia mild hybrid.

Il render della Ypsilon Cabrio mostra un design accattivante che mantiene gli elementi chiave della Ypsilon 2025, compresa la parte anteriore e la barra luminosa a tutta larghezza con il lettering Lancia. L’abitacolo è presentato con una finitura in pelle bordeaux, aggiungendo un tocco di lusso ed esclusività.

Lancia non ha ancora confermato l’intenzione di lanciare una versione cabrio della nuova Lancia Ypsilon. Tuttavia, il progetto digitale di X-Tomi Design apre la porta ad interessanti speculazioni su come potrebbe evolversi la gamma del produttore torinese.

Il render della Ypsilon Cabrio evidenzia la versatilità e le potenzialità del design di Lancia, dimostrando come un’interpretazione audace possa rivitalizzare l’immagine del brand. Il coinvolgimento e le reazioni del pubblico a progetti digitali come questa Lancia Ypsilon Cabrio sono essenziali per guidare le decisioni future del costruttore torinese.