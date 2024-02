Mirafiori continuerà ad essere la casa della Fiat 500?

Nell’ultimo comunicato pubblicato ieri pomeriggio, Stellantis ha confermato che Torino rimarrà la sede della Fiat 500, respingendo così le voci preoccupanti che circolavano nei giorni scorsi riguardo alla possibile rimozione della produzione della piccola vettura elettrica da Mirafiori. Una delle ragioni di questa decisione è che la 500 attuale non condivide la piattaforma STLA, utilizzata per le altre vetture elettriche del gruppo. Per garantire un aumento della produzione e rendere la 500e competitiva sul mercato, sarà necessario implementare questa piattaforma anche a Mirafiori, sebbene ciò richieda la temporanea interruzione delle operazioni nello stabilimento.

Fiat 500 anche la prossima generazione della city car elettrica sarà prodotta a Mirafiori?

Nel comunicato non si dice espressamente che anche la prossima generazione di Fiat 500 sarà prodotta a Mirafiori ma il passaggio in cui si dice che lo stabilimento rimarrà la casa della city car elettrica fa ben sperare per il futuro. Mentre al momento non trovano riscontri ufficiali le voci secondo cui Stellantis potrebbe nei prossimi anni produrre auto elettriche low cost della cinese Leapmotor proprio a Mirafiori.

Ovviamente che la prossima generazione della Fiat 500 venga prodotta a Mirafiori non è ancora certo. E’ probabile che nei prossimi mesi assisteremo ad un braccio di ferro tra Stellantis e governo. Il gruppo automobilistico vorrebbe maggiori rassicurazioni riguardo futuri incentivi che possano permettere al gruppo di continuare a produrre la city car elettrica in Italia.

Ricordiamo che l’obiettivo del governo è quello di portare nei prossimi anni la produzione di auto in Italia sopra il milione di unità l’anno e dunque la conferma della 500 a Mirafiori anche con la prossima generazione che potrebbe arrivare nel 2027 diventa un momento fondamentale.