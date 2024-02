Stellantis Mirafiori: operai in corteo davanti allo stabilimento dopo la notizia sulla cassa integrazione

Nel contesto dell’annuncio di un ulteriore mese di cassa integrazione, oggi pomeriggio circa 300 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori hanno organizzato uno sciopero spontaneo. Hanno manifestato la loro preoccupazione uscendo in corteo dalla Porta 2 dello stabilimento e bloccando la strada per un’ora. “In questi giorni, c’è molta attenzione rivolta ai lavoratori agricoli, ma qui a Mirafiori non abbiamo la stessa opportunità”, spiega Giovanni Mannori, il responsabile della Fiom di Mirafiori. “Pertanto, per attirare l’attenzione dell’azienda, decidiamo di scendere in strada.” Questa decisione segue un’assemblea sindacale in cui si è discusso dei commenti fatti dall’amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares, e dopo l’annuncio di un ulteriore mese di cassa integrazione.

“Dopo l’assemblea, i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori hanno espresso forte la richiesta di uno sciopero immediato. Stanno dando forma a un sentimento diffuso tra di loro dopo le dichiarazioni di Tavares: una rabbia che nasconde una profonda preoccupazione,” spiega Mannori. “Stanno cercando di mettere sotto i riflettori il Governo e le istituzioni affinché sostengano i lavoratori. Non vogliono che le decisioni industriali che coinvolgono lo stabilimento e il territorio gravino pesantemente su di loro senza considerare le loro esigenze.”

“I lavoratori sono profondamente preoccupati e desiderano trasmettere un segnale chiaro alle istituzioni. Mirafiori non può semplicemente chiudere,” affermano il segretario generale della Fiom di Torino, Edi Lazzi, e il leader della Cgil del Piemonte, Giorgio Airaudo. “L’annuncio di un altro mese di cassa integrazione per Mirafiori è stato fatto lunedì, alimentando ulteriormente le preoccupazioni del personale.”

I sindacati sottolineano che i periodi di cassa integrazione si susseguono ormai da 17 anni, mentre il numero totale di dipendenti sul sito è diminuito da 20.000 a 12.000 lavoratori. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito del futuro dello stabilimento di Stellantis.