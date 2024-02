Giuliano Davoli nuovo CFO di Stellantis Germany 

Giuliano Davoli (50 anni) è il nuovo Chief Financial Officer (CFO) di Stellantis Germany GmbH a Rüsselsheim dal 1° febbraio 2024. Succede a Norbert Tschrepp (64), che contemporaneamente passa all’organizzazione finanziaria europea dell’azienda.

Nuovo CFO per Stellantis in Germania: si tratta di Giuliano Davoli

“Siamo lieti di accogliere nel team Giuliano Davoli, un professionista esperto con notevoli competenze finanziarie e automobilistiche. In una fase di trasformazione che sta cambiando profondamente il nostro settore, ci fornirà un grande supporto con la sua esperienza”, afferma Lars Bialkowski, responsabile di Stellantis in Germania. “Molte grazie a Norbert Tschrepp, che lavora da un quarto di secolo come CFO per la nostra azienda in Germania e che ha affrontato le diverse sfide degli ultimi anni con straordinaria prudenza e attenzione. Ha plasmato un’era in questo periodo ed è sempre stato un contatto affidabile sia per i team interni, sia per la sede centrale e per i nostri partner commerciali”.

Giuliano Davoli ha iniziato la sua carriera nel 1998 presso l’allora Fiat Automobil AG a Francoforte, per poi passare per più di dieci anni alla Fiat Automobil Vertriebs GmbH, dove, tra le altre cose, ha lavorato come Responsabile Finance & Controlling per le filiali Fiat tedesche. Davoli ha maturato esperienza internazionale ricoprendo il ruolo di Direttore Finanziario di Fiat Chrysler Automobiles in Austria, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda. Con la fondazione di Stellantis, Davoli ha assunto il ruolo di Controller Europeo per i marchi di veicoli commerciali leggeri Fiat, Citroën e Stellantis. Ha completato gli studi in Economia Aziendale presso la rinomata Università Bocconi di Milano nel 1997.